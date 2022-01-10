上修太陽能產業移工配額？勞部：業者宜先運用Extra制

媒體報導太陽能產業因訂單爆量而人力短缺問題。勞動部勞動力發展署今（10）日回應，為紓緩太陽能產業缺工問題，將於三天內訪視業者掌握實際人力需求，提供客製化媒合服務，協助業者補實人力。

發展署進一步說明，太陽能產業廠商元晶、聯合再生、茂迪，目前在台灣就業通網站登記求才共341個職缺，已經透過全國各地公立就業服務據點及台灣就業通網站持續辦理人力媒合服務中。

針對業者反映建議上修移工引進配額，對此，發展署表示，已依「就業服務法」規定聘僱外國人工作不得妨礙本國人就業之精神下，採補充性原則開放引進移工，現行製造業已有常態性3K五級制，依行業3K特性不同核予10%至35%不等之移工核配比率；及因應特殊狀況，可外加就業安定費提高5%至15%核配比率之Extra制。

發展署進一步指出，經查太陽能產業所屬光電材料及元件製造業3K五級制移工核配比率為10%，加上Extra制可達25%。經統計，2021年光電材料及元件製造業有119家廠商聘僱移工1萬3,659人，其中申請Extra制15%有37家廠商、聘僱移工677人。建議業者在申請3K五級制移工後如仍有移工需求，應先充分運用Extra制。

發展署各分署將於三天內訪視太陽能業者了解實際人力需求，包括職缺種類與數量、工作內容與人才學經歷、薪資待遇等具體人力需求資訊，後續以一個月為期，展開客製化的專案推動計畫，包括媒合求職者或結訓學員、辦理徵才活動及運用各式就業促進工具等措施。

發展署表示，目前太陽能光電相關之職業訓練課程計辦理28班，訓練628人，已結訓404人，預計2022年3月前將再有106人結訓。各分署將會針對人力資料庫求職者履歷及尋職行為，篩選適合的求職者及結訓學員予以推介，協助廠商儘速補實人力。