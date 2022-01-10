產業缺工嚴重 南部企業希促成「移工變移民」

國內各業缺工嚴重，勞動部長許銘春今與經濟部工業局長呂正華連袂赴高雄大發工業區聆聽廠商心聲，企業除希望政正視逃逸外勞情形，也籲政府提高移工進用上限到50%，一次補實到位，大發工業區廠商聯誼會理事長劉正光說，大發及和發產業區至少缺工2千人，企業處境艱困。

今早這場「反映缺工、外勞政策」由立委林岱樺出面召開，許銘春說，近年產業變遷、人口轉型，不只台灣缺工，全球都缺，上月勞動部已擬定產業缺工推動方案，一得悉缺工情形即跨部會透過客製化專案媒合，解決企業需求。

許銘春提醒業主，缺工固然因為少子化、人口老化等結構性因素，企業應適度調整薪資的勞動條件，才能留住人才，移工政策只能以「補充」為原則，企業仍應以本國人力優先。她說，近年移工因疫情無法引進，但去年11月已陸續發放印尼、泰國移工進來，越南、菲律賓則因台灣防疫計畫太嚴，尚未引進。至於看護工，也會開放依1:1比例引進，並視情滾動調整，「勞動部一定會面對問題，解決問題」。

林岱樺指，營建業去年比前年需工量增約20%，搶工嚴重，但移工整體需求量是多少，農工商業導入機械化、智慧化取代人力後，能解決多少缺工問題並不明朗，政府需正視中長程如何補實勞工缺口，否則物價漲，人力漲，最後會轉嫁由一般消費者負擔，屆時缺工問題將形成「國安問題」。

在場企業代表也反映，企業聘雇移工不易，現在移工卻能輕易轉換雇主，如不能在不違反人權下對移工轉換雇主的行為有所限制，對原聘雇主極為不公。另有業者表 ，10年前即建議政府要的提高移工進用比例且要求登記、嚴以管理，否則移工入境後，漏跑變成黑戶，將成為治安及防疫破口。

和發工業區一名廠商埋怨，公司對從事焊接的移工持續加薪，但有其他廠商以一天3、5千員非法挖人，他們也詢產學合作管道培訓人才，最栽培後卻被中鋼、台船等企業吸走。

為補實缺工情形，現場並有場商建議政府除向下修正就業安定費、減輕雇主成本，也乾脆開放小港機場做為移工專用入境機場，入境後拉到利用大學閒置校舍轉用的集中防疫所，就近快速補實南部缺工問題，不過在場勞發署長蔡孟良認為，目前集中防疫所多設於北部，且此項建議涉及國家安全，需從長計議。