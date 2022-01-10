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勞動部：變種病毒、邊境管制將使無薪假人數回升

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部今（10）日發布最新無薪假統計（俗稱無薪假），目前有1797家、9488人實施無薪假，一周之內少近9,000人，這是自去年6月中爆發本土疫情以來，無薪假人數回降至萬人以上。圖／聯合報系資料照
勞動部今（10）日發布最新無薪假統計（俗稱無薪假），目前有1797家、9488人實施無薪假，一周之內少近9,000人，這是自去年6月中爆發本土疫情以來，無薪假人數回降至萬人以上。圖／聯合報系資料照

勞動部今（10）日發布最新無薪假統計（俗稱無薪假），目前有1797家、9488人實施無薪假，一周之內少近9,000人，這是自去年6月中爆發本土疫情以來，無薪假人數回降至萬人以上。不過，隨著變種病毒肆虐與入侵台灣，下期無薪假人數有可能再增溫回到萬人以上。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，全球疫情嚴重，邊境管制仍持續，預計旅行社、運輸倉儲業者可能仍在申請繼續無薪假程序，不排除下期又會增加，就勞動部掌握，約有2,000人會持續通報實施無薪假。

至於變種病毒來勢洶洶，外界擔憂無薪假將會再次增溫。黃維琛說，須密切注意，不排除可能性，但業者也會觀望一段時間才會實施無薪假。

根據勞動部統計，原屬本土疫情重災區的住宿餐飲業，目前實施無薪假人數已降至657人，一周之內減少2,081人，顯示原本隨著年關將近，住宿餐飲幾乎要回復正常，然疫情再次蠢動，很可能再次使住宿餐飲業無薪假情勢再次升溫。

無薪假 餐飲業 疫情

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