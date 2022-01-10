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搖出茶金！聯發國際年終獎金上看八個月、歷年最高

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
聯發國際在美國飲品佈局，進入收割階段。業者提供
聯發國際在美國飲品佈局，進入收割階段。業者提供

珍奶海外賣的「嚇嚇叫」，擺脫疫情陰霾，聯發國際（2756）發出大紅包，宣布今年年終獎金最高八個月，平均3個月。

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」為主要收益來源的聯發國際，2021年前三季累計營收達6.14億元，與2020年同期相比成長31％，美加的營收占比高達58％；去年公司前三季稅後淨利8千5百萬元，純益率13.93 ％，稅後EPS 5.52元，獲利狀況不僅恢復至疫情前的水準，獲利能力更優於同業。

為激勵與感謝同仁的辛勞，聯發國際董事長鄭凱隆宣布，公司依照個人考績表現，今年的年終獎金最高可達八個月，中高階主管平均約五個月，全體員工平均約三個月，是歷年來最高。

在疫情期間，聯發國際有如此獲利與福利，羨煞所有同業。「Sharetea歇腳亭」近年來不斷在海外攻城掠地，尤其積極布局美國，預計美國今年第1季將達131家，此外，今年還將插旗產油大國科威特，後勢表現看好。

疫情 美國 營收

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