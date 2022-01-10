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高通膨來臨 台新投信：美國REITs最受惠

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
高通膨環境激勵REITs股票表現。資料來源：Bloomberg
高通膨環境激勵REITs股票表現。資料來源：Bloomberg

美國11月個人消費支出(PCE)物價指數年漲5.7%，升幅為1982年以來最高，也促使聯準會加速縮減購腳步。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝說，美國REITs具高配息優勢，成為通膨期間最大受惠者，而根據歷史經驗來看，高通膨環境確實也激勵REITs股票表現，以1995年12月至2021年10月期間為例，在美國CPI年增率超過3%期間，MSCI美國REIT指數平均漲幅高達18%，報酬為標普500指數2倍以上，配合今年美國REITs產業今年成長性優於去年的強勁基本面，美國REITs漲勢剛開始。

李文孝表示，美國REITs企業2021年財報均大幅超出預期，整體租金、承租率皆上升，2022年獲利展望保持樂觀，成長力道比今年更高，商用不動產循環進入高成長階段。此外，美國REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，相對具保值力；另一方面，幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加，深具抗通膨優勢，2021至2023年將是美國REITs企業自金融海嘯後獲利最強的三年，資金亦開始重回不動產基金，2021年累積主被動基金流入美國REITs達160億美元，為2015年以來首次淨流入。

李文孝表示，預期在高能源價格、供應鏈問題、工資上漲等因素下，通膨將持續更久，全球熱錢資金將持續挹注抗通膨資產，推升不動產價格與租金，因此，REITs也深具抗通膨優勢。短期美國REITs受新種病毒影響而震盪，預計2022年第1季將恢復上漲，第2季震盪反應升息利空，下半年重回多頭，全年指數預估區間 1,450-1,900，美國REIT指數可望再創新高，未來兩年大多頭行情可期。

美國 通膨 租金

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