疫情打亂外派計畫 29%暫緩海漂外商成上班族轉職首選

台灣薪資水準一度倒退數十年，曾使得不少人興起出國求職的念頭。只是，過去兩年多來，因為全球疫情關係，反倒是讓不少「海漂族」想返台求職。根據yes123求職網今（10）日公布「年後轉職與海漂海歸調查」顯示，在年後跳槽族當中，有五成六透露，「不論疫情狀況如何，仍會考慮到海外工作」，不過少於去年的59.7%，比例創2015年以來新低。

另外，有29.3%透露，「原本考慮到海外工作，因疫情暫時打消念頭」，比率略高於去年的27.3%；剩下15.1%屬於「完全不會考慮到海外工作」。此外，同時調查也發現，平均希望在海外領的月薪，是比台灣目前領的「多出」117.8%，等於是要拿到2.18倍的薪資水準。

至於「最想去」的海外工作地點，根據yes123求職網的調查顯示，在可複選狀況下，前五大熱門地區分別為：「日本」(37.1%)、「美國」(35.4%)、「東協地區」(33.6%)，以及「澳洲或紐西蘭」(30.8%)、「歐洲」(25.6%)；至於六到十名方面，則分別是：「香港或澳門」(23.2%)、「中國大陸」(21.1%)、「加拿大」(19.2%)，以及「南韓」(13.3%)、「印度」(10.1%)。

實際上回顧整個職涯，包含外派在內，合計有33.4%的上班族透露，有過國外工作的經驗，其中又分成：25.9%「曾經有過國外工作的經驗，但目前已返台求職、工作」；7.5%「目前仍在國外工作」。

若曾經或目前仍在國外工作，衡量「職務與物價」，覺得「當地薪資水準」換算下來：有64.3%認為「平均來說，算是比在台灣高」；也有28.1%認為「平均來說，算是與在台灣差不多」；有7.6%卻認為「平均來說，算是比在台灣低」。

觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，台灣相較其他國家，這回卻因防疫有成，意外有機會讓「海漂族」變「海歸派」，特別是還有家人要照顧的中高階主管、外派台幹，基於安全考量，會提高返台求職意願；另外在國外求學剛畢業的新鮮人，也迫於僑居地工作機會喊卡，「疫外」改變職涯規劃回台。

楊宗斌進一步解讀，像是原本規劃出國工作的人，可能因延後兩年遲遲無法成行，無奈改留在國內，而且優先考慮進入「外商」，期盼未來能獲得外派機會，因此預估年後在台外資企業，將成為不少上班族轉職的首選目標。

楊宗斌並推測，目前台灣失業率變化尚屬穩定，不過若全球疫情遲遲無法緩解，邊境沒有解封，再持續一年的話，當然就要擔心「輸入性失業」的壓力出現，畢竟整體工作機會的「胃納量」，現階段沒有太大變化。

加上整體經濟尚未明顯復甦，薪資結構無法大幅改變情況下，「海歸派」可能要屈就，或有學非所用的心理準備，返台後才有可能馬上上工。不過海歸人才若有一些新科技專長，像是元宇宙、5G、AI、大數據分析、區塊鏈、跨境電商經驗者，搭配語言能力優勢，不排除會有較多錄取機會。

但，長期來看，楊宗斌仍認為，「台灣人才若持續外流，加上少子化、高齡化社會，未來恐怕將演變成國安問題」：勞動力短缺隱憂，將影響到國家整體競爭力。因此要先解決長期凍薪、低薪化、青貧化的問題，同時降低青年失業率，減少「學用落差」的衝擊，調整產業結構並且推動升級，刻不容緩。

楊宗斌更建議，假如離鄉背井求職，除了要放下熟悉的家人與生活環境，重新適應風土民情，還得擔心當地物價，是否導致開銷過大，賺的錢甚至不夠花，無法存下錢。所以如果到國外工作，求職者通常都要求比較高的薪水，同時希望在未來返國後，這些海外職場經歷，能對履歷有加分作用，又累積了「人生第一桶金」，創造雙贏結局。

「年後轉職與海漂海歸調查」是由yes123求職網於2021年12月22日到2022年1月4日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,258份，信心水準為95%，誤差值為正負2.76%。至於企業部分，有效問卷共977份，信心水準為95%，誤差值為正負3.14%。