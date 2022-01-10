求才創八年新高 徵才平均月薪14年最高

上班族後跳槽意願創13年新高，企業也擔心年後「離職潮」，根據yes123求職網的調查，高達95.7%的企業在虎年農曆年後「有徵才計畫」，創下八年以來的新高。其中63.5%屬於「單純是填補員工離職後的空缺」，其餘32.2%則屬於「擴編」；而且平均每一家將釋出17.2個工作機會，略多於去年的16.7個。而且預計年後徵才的企業，平均開出的月薪條件為3萬6663元，續創2009年以來的新高。

yes123求職網調查發現，在可複選狀況下，最希望徵求的人才方面，有71.9%的企業表示，主要想找年資「超過1年～3年不到」；還有44.6%的公司，也鎖定年資「3年以上～5年不到」；以及28.8%接受「1年(含)以下」的年資。

年後開出的職缺類型，在可複選狀況下，主要依序為：「內勤基層員工」(68.8%)、「外勤業務人員」(52.2%)、「生產線作業員」(32.4%)，以及「儲備幹部」(30.8%)、「門市銷售、外場人員」(25.7%)。

跳槽族最關心的「薪資條件」，年後預計徵才的企業平均開出的月薪條件為3萬6663元，比起去年的3萬6500元，僅微幅增加0.45%，多了163元，仍續創2009年以來的新高。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，資方看好「疫後經濟」開始復甦，不但帶來「轉(急)單效應」，部分台商甚至已回來設廠；內需的消費力道也同步反彈，使得「內外銷廠商」同步擴大招募規模，讓「年後徵才」熱度持續升溫。至於起薪墊高。主要受惠於「基本工資」連六個年度增加，以及後疫情時代的企業「鮭魚返鄉潮」，由於擔心缺工、搶不到人才，加上薪資透明化，產生「同業比價」效果，自然讓「年後職缺」開出的薪酬、獎金、福利等條件，有機會水漲船高，特別是在科技業、製造業、金融業與營建業。

兩成六(26%)的公司表示，以2022年全年度來看，「有計畫」釋出「海外外派」或「國外業務」的相關職缺。年後轉職潮的求職者，若擁有「國外工作」經驗，有35.6%的企業指出，「會提高」錄取意願；還有27.1%的公司透露，「願意」提供海歸人才較高的薪資。

此外，有四成一(41.1%)的企業目前公司有「海外外派」或「國外業務」人員；同時比起國內員工，包含津貼、加給，外派員工的薪資水準，平均能「高出」42.8%。

主要外派的工作地區，在可複選狀況下，有79.9%是在「亞洲」；43.3%是在「美洲」；29.1%是在「歐洲」。而且若釋出「海外外派」或「國外業務」相關職缺，更有高達八成三(83.1%)的企業表示，「會直接」設定語言能力的門檻。

〝年後轉職與海漂海歸調查〞，是由yes123求職網於2021年12月22日到2022年1月4日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1258份，信心水準為95%，誤差值為正負2.76%。至於企業部分，有效問卷共977份，信心水準為95%，誤差值為正負3.14%。