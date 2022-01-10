連兩年「生不如死」！去年死亡比出生多出近3萬人

最新人口統計出爐，內政部今（10）日公布去年人口統計資料，2021年全年出生人數15萬3,820人，續創史上新低；死亡人數則為18萬3,732人，死亡人數足足比出生人數多出29,912人，自然增加率為負成長千分之1.27。繼2020年人口自然成長出現「死亡交叉」後，已連續兩年「生不如死」。

內政部統計，去年12月出生人數14,127人，死亡人數15,739人，死亡比出生多出1,612人。統計顯示，去年12個月當中，每一個月的死亡人數都高過於出生人數。

若與2020年相比，當年至少全年有四個月的出生高於死亡，人口自然成長持續亮紅燈，負成長時代已經來臨，截至去年12月底，全台人口數僅剩2,337萬5,314人，較2020年底的2,356萬1,236人減少逾18萬人。

不只是人口自然增加拉警報，去年社會增加情況也呈現「入不敷出」，遷入人數92萬703人，遷出人數107萬6,713人，相差15萬餘人。

內政部統計指出，觀察各縣市情況，人口增加率最高為連江縣的2.76%，其次為新竹縣0.84%，再其次為金門縣0.67%；至於台北市則減少3%，「脫北潮」仍持續，減少幅度冠居全台，其次則為嘉義縣減少1.23%，再其次為南投縣減少1.21%。

此外觀察戶數統計，截至去年12月底，全台共900萬6,580戶，與上年同月比較增加72,766戶，年增0.81%。人口減少、戶數卻增加，顯示現今「兩代不同堂」的趨勢，年輕人自立門戶，社會組成以核心家庭為主。

政府將少子女化列為國安危機，為鼓勵生育，蔡總統提出0到6歲一起養，中央、地方政府也都持續加碼育兒津貼及托育補助，希望透過政策加碼努力催生。不過目前看來，生育率仍持續崩跌。