史坦普500企業獲利 預估年增21.3%

一月中旬起的企業財報季，根據Factset統計，2021年第四季史坦普500企業獲利預估年增21.3%，可望繳出連續四季獲利年增率超過二成的成績，除了財報結果，財測以及企業對2022年營運前景包括通膨及供應鏈狀況等的評估均是重要看點。

2022年史坦普500企業獲利年增率預估將自2021年的45.1%放緩至9.2%，但仍穩健，儘管勞工短缺、高通膨及供應鏈問題引發擔憂，但企業仍能透過轉嫁成本來維持利潤率，市場預估2021年淨利潤率為12.6%，創2008年紀錄以來新高，2022年淨利潤率預估將進一步攀升至12.8%。

富蘭克林證券投顧表示，放眼2022年，儘管疫情風險仍存，但民眾正學習與疫情共處，輔以輝瑞及默克新冠口服藥已獲得美國FDA緊急使用授權，美國似乎正在進入疫情重新開放過程的最後階段。

聯準會貨幣政策隨著經濟復甦朝正常化邁進，但整體資金環境仍寬鬆，在健康的消費支出和企業獲利增長支持下，看好2022年美股可望延續震盪走堅的多頭格局，建議投資人採取逢震盪加碼或定期定額方式投資美國股市，首選科技創新成長型股票基金和具備抗通膨和政策題材撐腰的基礎建設股票型基金，穩健者可透過美國平衡型基金介入。