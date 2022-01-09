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催打第3劑只為消耗即期疫苗？專家：間隔太短、對象也錯了

指揮中心將宣布今起至24日維持2級警戒 加嚴陪探病措施

指揮中心：全國維持二級警戒、加強口罩管制等措施

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

對於近日桃園機場發生染疫事件，行政院長蘇貞昌今（9）日召開擴大防疫會議，指揮中心表示將自今日起維持二級警戒，但應加強全國口罩管制措施、各營業場所實聯制與環境清消，此外北北基桃醫療院所的陪病及特殊狀況的探病規範及措施，將加嚴管理。

行政院發言人羅秉成表示，蘇揆今日上午10時召開擴大防疫會議，針對近日疫情發展情形等議題進行討論。

指揮中心表示，由於目前部分國家入境旅客的確診病例數增高，除了改善機場動線、清潔工作的流程檢討等，針對疫情較嚴重地區，也將適度調整入境後的篩檢流程及措施，降低國人和境外確診者的接觸機率。

指揮中心指出，有關疫情管制措施，擬自本（1）月9日起至24日維持第二級疫情警戒標準，但應加強全國口罩管制措施和各營業場所的實聯制與環境清消；另北北基桃醫療院所的陪病以及特殊狀況的探病規範及措施，將加嚴管理，相關措施細節將在今日指揮中心記者會中宣布。

指揮中心表示，針對此次本土群聚事件將擴大篩檢近2萬人次，而經確診的案例均有一定的關聯性，經由持續擴大匡列隔離與篩檢，盡可能阻絕病毒的傳播。

蘇揆指出，現在全球疫情嚴峻，單日確診數已突破280萬，但比起去年，各主要國家都有較為足夠的醫療整備和疫苗，因此也大幅降低了重症率和死亡率；而有關入境旅客的篩檢措施，請指揮中心基於保護國人最大要求，並斟酌近日入境旅客確診的相關案例，採取必要的調整措施。

蘇揆表示，台灣雖然又經歷新一波的本土疫情，但目前各確診案例都有跡可尋，而國內的醫療量能也足夠因應，只要國人遵照指揮中心防疫指引，各公共場所與營業區域確實執行實聯制，國人也盡快完成完整疫苗接種，符合資格的也盡快施打第三劑，對於疫情一定能做到有效的控制。

疫情 桃園機場

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