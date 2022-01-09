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中油：明日起汽油漲0.2元、柴油降0.1元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明日凌晨零時起汽油調漲0.2元、柴油調降0.1元。圖／中油提供
中油宣布，明日凌晨零時起汽油調漲0.2元、柴油調降0.1元。圖／中油提供

台灣中油公司今天宣布，自明（10）日凌晨零時起汽油調漲0.2元、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.3元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.1元及0.6元。

中油表示，本週受美國商用原油庫存連續5週下降因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.1美元，新台幣兌美元匯率升值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為2.04%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.3元及0.5元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油吸收0.5元，換算後95無鉛汽油每公升30.2元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出地0.2元經計算25%吸收調幅並四捨五後，汽、柴油每公升各吸收0.1元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.1元及0.6元，汽油實際價格每公升調漲0.2元、柴油調降0.1元。

中油指出，本週依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制運作，汽、柴油各需調整之0.1元及0.6元由台灣中油吸收，累計110年至12月底止，台灣中油共吸收79.2億元。

油價 中油公司

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