台7團隊獲美消費電子展創新獎 疫情帶動轉型

美國消費性電子展（CES）於美西時間7日落幕，有7家台灣的新創團隊獲得CES 2022創新獎肯定。科技部司長許增如今天在矽谷表示，疫情是危機也是轉機，台灣的新機會在於人才與推動跨域轉型。

獲得CES 2022創新獎肯定的7家台灣新創團隊為串流國際（RT Stream International）、雲云科技（Yunyun AI Baby camera）、麥迪創人工智能（MindtronicAI）、膜淨材料（Mbran Filtra）、圖睿科技（GRAIDTechnology）、創淨科技（ELECLEAN）及聲麥無線（VMFi Inc.）。

今年共有100家台灣科技新創團隊以實體和線上方式雙軌參與CES，規模為台灣歷來參展最大、團隊數量僅次於法國。科技部在2018年成立台灣科技新創基地（TTA），協助科研新創團隊與國際鏈結、健全台灣新創體系，此後每年帶團參加CES，從最初32家增加到至今百家。今年首次在6項領域獲新創大獎，7家團隊獲殊榮。

代表科技部率團的產學及園區業務司司長許增如於美西時間7日在聖克拉拉市（Santa Clara）駐舊金山科技組辦公室對當地媒體表示，CES是全世界科技產業技術的競技場，疫情加速推動數位轉型，但「新創更需要人與人之間的連結」。在充滿挑戰的疫情環境下，仍有41家新創團隊從台灣出發、14家從美國當地參與，其餘線上交流，集體創造了台灣科技新創在國際的能見度。

強化台灣在全球科技新創的地位，結合矽谷資源是關鍵方向之一。台灣科技新創基地矽谷辦公室（TTA-SV）去年7月由駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪和科技組組長葉至誠宣布推出，強化對台灣新創落地美國之後的支援服務。

另外，科技部透過博士創新之星計畫（LEAP）選派人才赴美研習、產學交流半年至一年後返台貢獻。今年科技部又啟動X-Talent計畫，培育台灣高階科技創業人才到矽谷等地實習半年至一年，聚焦數位轉型、精準醫療、太空和運動科技等領域。

人才是所有產業的基礎。許增如說，因台灣防疫表現亮眼，吸引相關美國科技人士與創業家投入台灣的新創生態圈，「許多人才在台美兩邊尋找合作的機會，也有助於台灣科技新創進軍國際市場」。

不管全世界哪個地方，疫情期間的跨國交流都受到了影響，是危機也是轉機。許增如指出，在後疫情時代，如何不受時空環境限制，創造更多可能性和商業價值，將是企業永續生存發展的重要環節。