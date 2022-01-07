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國內天然氣去年幾乎凍漲 中油大虧434億元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

國際天然氣價格去年大漲，由於疫情等因素，中油肩負政策任務吸收漲幅，天然氣幾乎全年凍漲，中油總經理兼代理董事長李順欽今（7）日表示，去年天然氣業務自結營收因此大虧新台幣749億元，即使其他油品事業還有盈餘，目前結算全年營收還是虧434億元，創近13年最慘紀錄，且今年天然氣價也不樂觀，若再吸收恐怕要賠上千億。

中油今日舉行年終記者會，中油指出，受汽柴油稅前批售價抵亞鄰最低價、去年1到6月燃料油售價配合紓困提供用戶八折優惠、國內疫情爆發致汽油銷量銳減、石油腦隨國際油價上漲使得烯烴及烷烴類二類產品與石油腦之間的價差縮小、為減緩疫情衝擊持續配合政府穩定物價及照顧民生經濟政策造成部分油氣價格無法合理反映成本等因素干擾，「這些負面效應已逐漸侵蝕公司經營績效，對中油全年營運產生莫大壓力」。

其中，天然氣方面尤為艱難，李順欽表示，去年天然氣現貨價格漲很兇，但中油配合政策指示，幾乎全年凍漲，供氣成本也大幅上升，光是這項就吸收超過新台幣1000億元，根據自行結算，天然氣事業去年本身就虧了新台幣749億元；他認為，今年天然氣現貨價格仍處高檔，雖然預估2月會回檔，但去年就反常，因此今年走勢還有待觀察、營運不能樂觀。

李順欽指出，除了天然氣虧新台幣749億元，油品包括汽柴油、LPG等共賺新台幣443億元，石化自結有新台幣52億元獲利，因此目前中油2021年自結為虧損新台幣434億元。

另外，李順欽指出，三接案12日環差小組將做審查，若順利於2月通過、3月取得發照，4月就可以針對外推方案開始施工。

對於國際油價今年走勢，中油預估，由於布蘭特原油期貨在突破每桶86美元高點附近後猛然拉回，顯見上方壓力不輕；不過，在跌破年線後迅速拉升，且均線向上，目前多頭仍掌控盤勢，依然有可能觸及每桶100美元的高點。但是依據美國能源資訊署（EIA）預測，今年平均油價約為每桶72美元，各大金融機構預測則在每桶63到82美元之間，看法相當分歧。中油表示，今年全年平均油價預測價位為每桶70到80美元。

同時，中油也預估，隨著歐美、中國等主要用油經濟體疫苗覆蓋率持續提升，疫情情勢逐漸趨緩，封鎖管制鬆綁的情況下，全球經濟轉為復甦成長格局，預計未來兩年全球石油需求將逐步恢復，超過疫情流行前的水平。

新台幣 中油

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