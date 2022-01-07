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春安勞檢來了！建築、石化、量販超商等行業皮要繃緊

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部職業安全衛生署今（7）日宣布，啟動40天春安勞檢，鎖定營建業、公共工程、石化業、交通運輸、量販業等，預計實施至少3350場次勞動檢查。記者胡經周／攝影
勞動部職業安全衛生署今（7）日宣布，啟動40天春安勞檢，鎖定營建業、公共工程、石化業、交通運輸、量販業等，預計實施至少3350場次勞動檢查。記者胡經周／攝影

年關將近，企業接趕工、歲修作業增加，勞動部職業安全衛生署今（7）日宣布，即起啟動40天春安勞檢，鎖定營建業、公共工程、石化業、交通運輸、量販業等，預計實施至少3,350場次勞動檢查；此外，並首度納入夜間工作勞檢。

根據職安署規畫，今年春安勞檢預計實施至少3,350家場次勞動檢查，包含360場次勞動條件檢查、2,495場次職業安全衛生檢查、50場夜間工作、445場民間檢舉勞檢。

職安署組長李文進進一步表示，職業安全衛生檢查主鎖定大型民間建築業1,380場，及公共工程營造業600場，另石化業勞檢100場。

去年爆發多起超商員工夜間遭民眾暴力攻擊事件，因此勞動部職安署首度將夜間工作場所納入春安勞檢。李文進表示，夜間工作場所規畫勞檢50場，包括超商、餐飯店、物流業、電子業等，主要是勞檢職場暴力預防、女性夜間工作安全等項目。

至於勞動條件勞檢，李文進說，今年春安勞檢規畫360場，包括年節前後來客量大增的交通運輸業、量販業、及餐飲業等，勞檢重點包括：工時、休假、加班費有無給付等。

李文進表示，春安勞檢實施為期40天，如果勞檢發現事業單位違反《勞動基準法》，每項可處二萬元至100萬元罰鍰，違反《職業安全衛生法》，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險者，將依法停工。

勞動部表示，歲末年終及春節期間，多數行業較平時忙碌，但對於勞工安全衛生設施與過勞及夜間工作職場暴力預防的要求，雇主更不能疏忽，應加強現場安全管理。石化與化學工廠應強化危害物之管理及動火許可、營造工程應落實施工架與模板支撐之倒塌崩塌災害預防、工廠歲修作業對進場管制與承攬管理等事項應確實辦理，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌及洩漏中毒等災害。

勞動部重申，處分不是目的，雇主能確實改善才是重點。因此特別呼籲，雇主在此歲末年初期間，要求勞工增進產能或追趕工程進度的同時，對於職場的安全設施及管理絕對不能疏忽，如有延長工時、例假彈性調整措施等，應遵守勞動基準法相關規定。

勞檢 勞動部 營建業

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