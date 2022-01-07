天然氣大賠749億 中油去年虧損達434億

中油自結2021年營收9125.59億元，全年虧損434億元。個別產品狀況，天然氣虧損達749億元，中油指出，由於去年下半年天然氣價格大漲，預估2022年天然氣價格若無法適度反應，虧損將持續擴大。

中油發言人張瑞宗今（7）日表示，目前天然氣的現貨價格是每百萬BTU（British thermal unit）價格在30至35美元，雖另有期貨約價格，因為去年的年底基期高，「若今年無法再讓中油合理反應成本達到損益兩平，今年的虧損有可能再擴大。」

代理董事長李順欽表示，去年國際油價每桶原油約在86美元左右，預測今年油價部分，今年國際油價全年約70至80美元，全年油價平均72美元。依據美國能源資訊署（EIA）預測111年平均油價約為72美元桶，各大金融機構預測則在63~82美元／桶之間，看法相當分歧。

至於2022年預算部分，中油指出，營收預估8087億元，稅前盈餘102億元，稅後純益82億元。

李順欽指出，受汽柴油稅前批售價抵亞鄰最低價、110年1~6月燃料油售價配合紓困提供用戶八折優惠、國內疫情爆發致汽油銷量銳減、石油腦隨國際油價上漲使得烯烴及烷烴類二類產品與石油腦之間的價差縮小、為減緩疫情衝擊持續配合政府穩定物價及照顧民生經濟政策造成部分油氣價格無法合理反映成本等因素干擾，這些負面效應已逐漸侵蝕公司經營績效，對中油全年營運產生莫大壓力。

今年石化景氣預估，110年經歷天災（美國德州冰風暴、艾妲颶風）、人禍（中國大陸限電、能耗雙控），塑化產品供需大多呈現供需吃緊態勢，報價亦隨油價上揚（油價年初至今上漲63%）。隨著疫苗接種率的提高、更有效的治療，與COVID-19相關的限制將得到緩解，同時經濟將進一步復甦。然而，復甦之路仍充滿不確定性，經濟增長也可能會倒退。

中油指出，多數塑化產品110第3季起報價利差已見高檔反轉，主因全球供應鏈混亂及通膨升溫讓製造業持續面臨成本壓力，原料上漲幅度已難以完全轉嫁至產品報價。中國煉化一體產能持續開出，長線供給寬鬆格局形成。終端需求轉趨保守（2021第三季中國大陸家電生產量已年減2%）。在目前受Omicron襲擊，和下游衍生物需求疲軟及能源成本仍居相對高位情況下，對景氣和獲利推估，今年第1季將採保守觀望態勢，預估第2季至第3季整體景氣和獲利將會逐漸回穩上升。