去年12月出口連18紅 全年進、出口皆寫歷年新高
財政部今（7）日公布進出口統計，去年12月出口規模達407.2億美元，年增23.4%，寫下出口連18紅紀錄，也是史上第一次；2021年全年進、出口規模，雙創歷年新高。
財政部統計處處長蔡美娜表示，受益於全球經濟穩定復甦，創新科技應用與數位轉型加速推展，以及產品漲價效應，去年12月出口407.2億美元，年增23.4%，出口規模為歷年單月次高，僅次於去年11月表現。
由於去年12月出口開紅盤，蔡美娜指出，這已是連續18個月正成長，也是史上首次連續三個月出口規模破400億美元大關。
觀察2021全年表現，蔡美娜表示，去年出口4,464.5億美元、進口3,811.7億美元，同登歷年最高，出超652.8億美元亦刷新紀錄。
蔡美娜表示，去年12月主要貨品出口中，礦產品隨油價上漲及需求攀升，年增1.3倍；電子零組件、資通與視聽產品出口值，皆為單月次高，分別年增27.5%、22.4%，已連續32個、23個月上升，但特別是光學器材的出口表現，仍然受電視面板價格下跌拖累，年減8.3%。
蔡美娜表示，累計今年計有電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、塑橡膠產品、化學產品、機械、運輸工具等七類出口值，皆創新高，其中金屬、塑、化產品等項目，增幅更逾四成。
展望今年表現，蔡美娜指出，由於新冠變種病毒威脅迄未消解，缺料、運能吃緊等因素下，供應鏈運作尚不易完全回復，不過隨著國際間疫苗施打逐漸普及，主要國家相繼推動基礎建設，全球經濟成長前景仍受看好，再加上國內資本設備進口擴大，預期今年我國第1季出口，仍可望延續走升態勢。
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