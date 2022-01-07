去年12月出口連18紅 全年進、出口皆寫歷年新高

趕在2021年結束前，台灣大哥大宣布併購台灣之星，台灣大董事長蔡明忠將挑戰電信龍頭地位，台灣之星大股東頂新魏家也終於甩掉這7年的賠錢貨。但外界也好奇，魏家出清電信業後的下一步投資？據了解，NCC已發覺，有線電視中嘉與頂新台灣之星的種種人事、業務、甚至資金往來愈走愈近，關係相當曖昧，於是在「台台併」前，NCC已先表明，不樂見頂新再度入主中嘉，而將來也會密切檢視。

2022-01-07 12:21