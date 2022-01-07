RCEP生效，成員國沒有台灣，是對台灣坐穩亞太供應鏈的考驗嗎？

以東協為核心的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）已於2022年元旦於十國生效，在南韓、印尼等五國後續跟上後，將打造出全球規模最大的經濟圈。占據亞太區域戰略地位、卻未能加入RCEP的台灣，雖然遭遇的短期衝擊較小，卻也突顯了必須在區域經濟整合與供應鏈去中心化的趨勢中，盡早辨識及布局自我定位的重要性。

自從RCEP的構想獲得東協峰會支持，歷經11年，東亞經濟整合終於完成關鍵的一步。

新加坡、柬埔寨、汶萊、寮國、泰國、越南等六個東協成員國，加上東協主要貿易夥伴中國、日本、澳洲與紐西蘭共十國，已批准生效。南韓也將在2月跟上腳步。菲律賓、印尼、馬來西亞與緬甸還待國內完成相關程序。

與歐盟（EU）、美加墨自由貿易區（USMCA）和「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等主要的區域性自貿協議相較，RCEP不僅包納了全球第二及第三大經濟體，成員也多為新興經濟體。因而即使印度目前決定不參與，RCEP在GDP、經濟成長率和總人口數，都一口氣超越了前三者。

RCEP生效前後，最大差別在哪裡？

這巨大的經濟圈受到全球矚目。《日本經濟新聞》指出，RCEP有機會讓亞洲改寫世界貿易戰略。據美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）估算，到了2030年，RCEP一年可望為全球GDP總值增加1860億美元。

在這樣的情況下，RCEP作為世界上最大的自由貿易協定，猶如被疫情摧殘的世界經濟裡吹來的一股暖流，將有效地提振世界經濟和投資者信心，強化區域間經貿合作，其對世界經濟發展的影響巨大。

只是，台灣被排除在RCEP之外，這意味著受到關稅的影響，台灣對區域內成員國的出口競爭力減弱，特別是農產品、機械、石化、紡織原料等企業將失去競爭力。

PIIE的估算亦顯示，台灣在未能參與RCEP的前景中，2030年出口將減少80億美元，實質所得將減少30億美元。

亞太區域經濟積極整合，台灣經貿被邊緣化，而在兩岸關係如此緊張的局勢下，台灣要加入RCEP，難上加難。

至於另一出路、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），兩岸皆已相繼提出申請加入CPTTP，雖然日本、紐澳等成員國也表示歡迎台灣申請加入CPTPP，但台灣與其中大部分的成員皆沒有雙邊貿易協定的基礎，在協商上勢必要投入更長的時間。

RCEP的兩大貢獻

其實，RCEP不算是個太新的東西。台灣經濟研究院第九所所長譚瑾瑜解釋，RCEP的原始概念，是把已經生效的數個「東協＋1」自貿協議整合起來。

在RCEP展開談判之前，東協已經陸續與中國、南韓、日本、印度、澳洲與紐西蘭簽訂了自由貿易協定。但個別協定的開放程度不同、關稅稅率也有差異，成為深化地區經濟整合之路上的障礙。

因此，RCEP為成員們統合了原本已愈來愈複雜的關稅稅率落差，鋪下了區域內共同貿易規範的基礎。譚瑾瑜指出，這是RCEP的第一個貢獻。

RCEP的第二個貢獻，是首次間接地達成了中國、日本、南韓之間的自由貿易關係。在此之前，中韓之間簽有FTA，但中國與日本、日本與韓國間並沒有直接的雙邊協議。因為各種政治性困難，中日韓的FTA也多年未有顯著進展。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年指出，RCEP生效後，日本將能夠大幅降低與最大貿易夥伴中國間的關稅壁壘。尤其是目前關稅相對較高的汽車與汽車相關產業，將更有進軍中國市場的優勢。

根據日本官方說法，日本向韓國出口的商品原約19％免關稅、向中國出口商品約8％免關稅。RCEP將把這個比例大幅提升到86％。

中日韓貿易深化，台灣進出口恐受壓縮

譚瑾瑜指出，中日韓的貿易關係深化，是RCEP生效後，台灣應該關注的一項重點。

「因為日韓的產品在品質上和我們的產品是比較相近的。」她解釋，「但在區域貿易關係深化後，他們可能會傾向使用（自貿區）區域內的一些原物料，那就會影響到我們相關的進出口。」

RCEP也被預期可為中日韓FTA鋪下信任的基礎。2020年底簽署RCEP後，中國外交部長王毅便曾接連訪問日、韓，表達加速推動中日韓FTA談判的意願。在中、日、韓貿易關係進一步深化、開放的情況下，台灣吸引外資的競爭力不免受到削弱。

已因應FTA弱勢多年，對台短期影響較小

誠如上述，RCEP是多個已經運行多年的東協FTA統整的結果。2022年生效後帶來的改變，不會比一個全新的大型FTA生效來得大。

這段時間以來，隨著各個FTA生效，台灣政府與產業已逐步調節。因而，專家多認為，RCEP生效對台灣造成的「即刻衝擊」較小。

根據經濟部及外交部資料，包括因資訊科技協定（ITA）而可零關稅流通的資通訊產品，台灣目前對RCEP成員國出口商品中，已有超過七成免關稅。其餘三成如鋼鐵、汽車及紡織產業，則以開拓歐美市場、或到海外設廠等方式來因應。

劉大年也提到，台灣在FTA網絡的弱勢持續已久。但外資選擇投資地點時，除了FTA的連結性，也會考量勞工素質、基礎建設完備性、產業鏈完整性、政策的透明性等諸多因素。他表示，「在（FTA上的）劣勢，那就用其他方面去彌補。」

產業結構側重零關稅產品，跨國布局成關鍵

然而，在中、長期發展中，依然隱含著風險。

第一，這可能會惡化產業結構不均衡的現況。在ITA提供的零關稅結構中，台灣原就較為強健的資通訊產品出口持續成長。2020年，資通訊及電子產品占台灣出口比例更已經超過一半，來到55％左右。

相對地，石化、機械、紡織及食品等非零關稅產品，佔台灣出口的比重則下滑。這種出口產品的高度集中，對產業結構的穩定與安全性來說，並非好事。

其次，對於已將投資生產外移到可享零關稅的東協國家的大型企業來說，RCEP生效的衝擊固然較小。但對於屬於那三成蒙受關稅競爭、又較無資源進行跨國佈局的中小企業來說，處境將更為艱難。

中國與東協貿易緊密，製造產能再開發

要預測RCEP的未來發展，或可從過去數據看出徵兆。

東協與中國的自貿區運作已逾十年，雙方已是彼此最大的貿易夥伴。東協各國與中國的貿易量都有提升。

具地利之便的越南，對中國的進口量在2010到2020年間翻了幾乎5倍，出口量更是暴增11倍。其間，越南對中國貿易逆差也持續爬升。

在RCEP加上CPTPP的整合力道運作下，東亞地區的貿易關係將會更加深化。這就帶來了譚瑾瑜觀察的第三個RCEP生效將帶來的貢獻。

「在美中的競爭關係下，RCEP也有助於形成亞洲的次製造中心，」譚瑾瑜表示，「中國大陸依然會是世界的製造中心，但中國與東協國家的關係還會更深厚。他們會漸漸形成一個雁型，由中國帶頭飛，後面的就跟著。」

這看來已是中國因應美中對抗關係、以及供應鏈去中心化趨勢的其中一項因應之道。那麼，在亞太經濟加強整合的挑戰中，與美國提出的「印太經濟架構」的機會中，台灣要如何確立自我的定位？勾勒一個具有前瞻性的規劃藍圖，將是政府不可避免的責任。

（作者／傅莞淇 本文出自2021.1.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）