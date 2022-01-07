房市好熱！2021上半年全台空屋占比 近12年新低

內政部今（7）日發布2021年上半年低度使用（用電）住宅統計資訊，該期全國低度使用住宅宅數為81萬2,947宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.13%，已來到2009年統計以來最低點。

內政部表示，為了解可供居住使用，但用電頻率偏低的住宅情形，利用台電用電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月平均用電度數小於或等於60度的住宅視為「低度使用住宅」。

這項統計從2020年開始改為每半年一次，上半年採用每年5、6月平均用電度數，下半年則採用每年11、12月平均用電度數，近期也導入新的資料庫，滾動修正前二年度的資料。

經分析，全國低度使用住宅比率長期呈現下降趨勢，2021年上半年為9.13%，較2020年下半年9.23%減少0.10個百分點，續創新低。

就縣市別觀察，2021年上半年各縣市低度使用住宅宅數，總數最多者為新北市12萬8,308宅，其次為高雄市10萬4,739宅次之，第三為台中市8萬9,266宅。

內政部表示，若以各縣市低度使用住宅占比來看，前三位分別為金門縣17.99%，宜蘭縣15.87%、台東縣13.87%。

內政部本次也同步公告同期待售新建餘屋住宅數，此項統計為按季進行，2021年第2季為7萬54宅，較上季減少3,631宅。

內政部表示，全國新建餘屋從2020年下半年以來數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，以長期觀察，新建餘屋數量自2018年第2季來到8萬82宅近年高點後，呈緩步下降趨勢，雖2021年前二季的待售宅數，較2020年第4季為多，但相對去年同期仍為減少。

就六都而言，截至去年上半年，新建餘屋住宅數量由高至低依序為新北市1萬5,240宅、台中市9,681宅、桃園市9,334宅、高雄市8,484宅、台南市5,615宅、台北市3,846宅，皆較上季減少，其中只有台中市餘屋數較前一年度同期增加。