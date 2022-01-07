快訊

欠20萬法事費用 高雄男被毆打致死坐公園椅上斷氣

鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

鎖定DIY改裝玩家 曜越線上電腦展秀高階水冷產品

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

高階電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌曜越（3540）再度擴大散熱產品線，在2022曜越線上電腦展帶來水冷套件、監控水冷系統的儀板表和水冷頭等一系列全新水冷散熱產品，包括Pacific CLM360 Ultra水冷套件、Pacific TF3水冷系統儀表板、Pacific W8 CPU全銅水冷頭、Pacific W9 CPU透明水冷頭和Pacific MX2 Ultra CPU水冷頭。

據悉，曜越今年鎖定高單價的水冷主機產品，且去年第4季在美國建置組裝線，陸續人員、場地均已到位，並開始小量出貨，今年平均單月出貨目標1千台，可望明顯貢獻營收表現。

此外，曜越也在2022曜越線上電腦展發布Core P6 TG強化玻璃中直立式機殼松石綠與競速綠兩款新色，並同步推出Pacific Core P6/P8 DP-D5 Plus水道板水箱幫浦組。

Core P6 TG 松石綠與競速綠承襲Core系列的經典元素外，也添加繽紛色彩，使用者可安裝松石綠與競速綠色的散熱器與記憶體，創造亮眼的同色系裝機。

曜越今（7）日早盤股價下跌2.53%。

曜越 CPU 電腦展

延伸閱讀

台南北門輕旅行！ 紅樹林生態好風景、鹽鄉悠遊DIY 好吃又好玩

台廠記憶體、MOSFET迎轉單效應

新北年度濕地藝術季將登場 逛展還有市集音樂會

Intel轉售給SK海力士的NAND記憶體業務 將以Solidigm名稱繼續發展

相關新聞

尿素斷貨危機 綠委籲行政院成立跨部會小組

近期國際尿素供應短缺，斷貨危機影響台灣農民、貨運業。民進黨立委鍾佳濱、邱志偉、賴惠員今天記者會指出，應以戰略物資的高度審...

油價又要漲！估下周汽油每公升調漲0.2元

由於Omicron確診者症狀流感化，預估下周汽油零售價格每公升調漲0.2元，柴油價格則可能不調整。

【一頓飯的影響力】經理人餐敘吐苦水 意外促成3家飯店破天荒結盟

年末聚餐不斷，聯合報數位版特別在這個熱鬧的時刻，拜訪政商名人，記錄他們在飯局中，踐行鮮為人知的處世之道，同時也揭露官場、商場的秘辛與甘苦。 對飯店觀光業來說，他們無疑是這波疫情下，衝擊最嚴重的「慘業」，但業者除了坐以待斃，還能怎麼做？就在一場餐敘中，彼此競爭的飯店業者竟決定攜手合作，共度難關，化危機為商機。這個空前的結盟案，是怎麼發生的？

【全球財經】蘋果市值一度攻上3兆美元 投資人狂喜背後是鐵粉「創新不再」的遺憾

蘋果股價在1月3日盤中達到182.86美元，一度站上3兆美元市值。在創始人賈伯斯（Steve Jobs）去世近11年後，蘋果公司已經成長為設備和服務的龐然大物，是全球市值最高的公司，在投資人欣喜於股價上升之際，不少鐵桿粉絲對它的創新光環不再而感到遺憾。

外食費年增率 Q1恐續漲

二○二一年果真萬物皆漲，主計總處昨天發布去年十二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點六二，雖較十一月微幅回落，但...

雲朗董座張安平：通膨雖可怕 今年仍會加薪

國內物價壓力大，雲朗觀光董事長張安平昨天表示，目前全球能源價格上漲、原物料也在漲，「通膨怎麼可能跑得掉？」他示警，通膨的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。