鎖定DIY改裝玩家 曜越線上電腦展秀高階水冷產品
高階電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌曜越（3540）再度擴大散熱產品線，在2022曜越線上電腦展帶來水冷套件、監控水冷系統的儀板表和水冷頭等一系列全新水冷散熱產品，包括Pacific CLM360 Ultra水冷套件、Pacific TF3水冷系統儀表板、Pacific W8 CPU全銅水冷頭、Pacific W9 CPU透明水冷頭和Pacific MX2 Ultra CPU水冷頭。
據悉，曜越今年鎖定高單價的水冷主機產品，且去年第4季在美國建置組裝線，陸續人員、場地均已到位，並開始小量出貨，今年平均單月出貨目標1千台，可望明顯貢獻營收表現。
此外，曜越也在2022曜越線上電腦展發布Core P6 TG強化玻璃中直立式機殼松石綠與競速綠兩款新色，並同步推出Pacific Core P6/P8 DP-D5 Plus水道板水箱幫浦組。
Core P6 TG 松石綠與競速綠承襲Core系列的經典元素外，也添加繽紛色彩，使用者可安裝松石綠與競速綠色的散熱器與記憶體，創造亮眼的同色系裝機。
曜越今（7）日早盤股價下跌2.53%。
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