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台中銀行大放送 年終獎金6個月 加薪近4%

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

台中銀行（2812）常董會通過年終獎金方案，在董事長王貴鋒大股東支持、照顧員工考量下，常董會拍板年終獎金水準在獲利同創新高，發出年終獎金平均6個月，業績好的員工更可超過9個月。另外，2022年加薪方案，行方也擬朝比照軍公教調薪4%的水準靠攏，希望讓全體員工不含考績升等加薪之外，還能平均加薪接近4%。

台中銀行預定10日才會公布2021年全年自結獲利，但是內部帳也初步結出，因此昨天常董會即討論年終獎金方案，決定送全體員工大紅包，體恤員工在新冠疫情纏繞兩年下的辛苦，通過年終獎金平均6個月，最高超過9個月。另外，台中銀過往獲利穩健成長，也會逐年酌情調薪，今年在行政院為軍公教加薪4%的表率之下，台中銀也規劃全員扣除考績升等加薪之外，也可望加薪有接近4%的水準，也就是說，加計考績升等，加薪幅度就會突破4%，來到約4.5%左右。

加薪 台中銀行

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