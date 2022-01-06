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物價指數抬頭 專家：通膨壓力預期下半年趨緩

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所今（６）日舉辦「2022 Deloitte Future Talk－鏈結創新．驅動未來」高峰會。圖／勤業眾信提供
勤業眾信聯合會計師事務所今（６）日舉辦「2022 Deloitte Future Talk－鏈結創新．驅動未來」高峰會。圖／勤業眾信提供

針對全球通膨議題，專家分析，我國通膨已經來到近十年來高點，但相較於歐美國家而言，通膨情形還算溫和，預期今年下半年油價年增率趨緩，國內通膨壓力也會降低。

主計總處今（6）日公布去年全年消費者物價指數（CPI）年增率為1.96%，創下近13年來新高；國發會則預測今年CPI漲幅，可以持續守在2%以內。

勤業眾信聯合會計師事務所今日舉辦「2022 Deloitte Future Talk－鏈結創新．驅動未來」高峰會中，國發會副主委游建華於會中指出，國際普遍看好全球經濟成長， 預期我國2022年的經濟成長率，有望達4.15%；而台灣經濟研究院院長張建一則指出，看待經濟成長時，須一併考慮通膨因素。

張建一表示，國際上通膨的情形不一，歐美國家近幾個月通膨明顯，但反觀亞洲國家，則沒有那麼嚴重。

張建一指出，過去近二十年以來，中國大陸提供全世界相對低廉的產品，但這個年頭不同了，自從美中貿易戰爆發後，地緣政治影響下，跨國企業將生產基地移出大陸，便宜的人工不再，CPI的抬頭「不可避免」。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，2021年石油價格漲幅超越2020年，天然氣價格更不用說，世界遇到「綠通膨」的現象，而台灣通膨也已經來到近十年來的高點，不過仍相較歐美表現溫和；預期2022下半年，國際油價年增率趨緩，國內通膨壓力也會降低。

展望今年，林啟超認為，預期美國可能2月結束量化寬鬆、最快3月就會升息，且升息的速度、幅度可能會超出各界預期，2022年下半年全球通膨情形也會趨緩。

勤業眾信總裁柯志賢表示，美中貿易戰、新冠肺炎疫情的影響仍未停歇，當今的全球局勢存在比過往更多的變數，隨著供應鏈重組議題發酵，地緣政治帶來更高的不確定性，因此，關注經濟趨勢、打造永續未來、加速數位轉型，已經是企業擬定經營策略的三大任務，以及轉型升級的著力點。

通膨 國際油價 美國

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