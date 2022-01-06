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外食費漲不停創81個月新高 官員說這個時間點才會停

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處今天公布去年12月消費者物價指數年增率2.62%，其中外食費年增率2.39%，創下81個月新高。主計總處專門委員曹志弘表示，主要是業者在疫情過後反映食材成本、調漲價格，因此年增率擴大。其中主要漲幅仍是火鍋類及中式早餐，漲幅都超過4%。不過他認為外食費漲價在今年第一季以後不再擴大，也就是過年後的三月是高點，第二季後就會逐步收歛。

去年下半年起，國際原物料價格就陸續上漲，物價上漲壓力大，但供應鏈10月起，國內不少餐廳及連鎖業者就陸續宣布將調整價格，國內物價吹起漲價風潮。果然去年11月外食費年增率就上漲1.65%，創31個月新高。今天公布的12月外食費，年增率更擴大到2.39%，創104年4月以來新高。

曹志弘表示，外食費年增率擴大為2.39%，主要是業者反映食材成本調漲價格。12月外食費中年增率較大者，與上月是中式早及火鍋相同，漲幅都超過4%，其他項目是3%以內，火鍋主要是進口肉品漲價。他說，外食廠商除成本壓力。也會考慮市場及競爭因素，因此也不是所有廠商都漲，雖然食材成本是很大考量，也會觀望別的廠商漲價後的效應。

曹志弘表示，外食費年增率創104年3月以來新高，104年是因為小豬拉肚子，導致豬肉價格上漲。更早之前則是97年，當年國際原物料及農工價格都大漲，帶動外食費大漲。

他說，外食費在109年漲幅相對小，只漲0.95%，但廠商面對去年疫情及成本上升，所以在疫情過後隨著需求明顯回升，就會慢慢反映原本成本壓力，但國際原物料未再持續攀升，他相信外食費應在第一季以後慢慢收歛。例如豬肉基數也墊高了，國內相關食材逐季穩定，若國際原物料也不再上漲。廠商壓力可能就會變小。

他分析，政府之前有表示，希望業者在過年前穩定物價，因此有業者表示會在年後再漲，因此外食費可能在三月看到高點，第二季以後因為政府也有各種措施，例如調降進口牛肉關稅，如果國際原物料不要再漲，外食費漲勢就可以逐步收歛。

外食 漲價

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