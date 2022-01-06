Fed擬加速緊縮 法人：掩護性買權、投資級債最佳配置

美國聯準會釋放鷹派消息，擬加速升息縮表，造成美股與台股震盪。法人有鑑於如今經濟仍處擴張階段，預期政策改變僅帶來短暫影響，建議投資人可持續納入藉由多因子策略選股且能夠靈活調整的組合。債券部位則建議以短天期及收益率較高之標的為主，避免利率上行風險。短期市場震盪時，配置具有掩護性買權和投資級債等投資組合具有較佳下檔保護。

昨（5）日聯準會公布會議紀錄，官員普遍認為根據對經濟、勞動力市場及通膨的看法，有可能較先前更快的升息，甚至將縮表與升息的時間靠攏。市場有感於聯準會偏鷹派態度，美股四大指數全面收黑，美國十年期公債殖利率則大幅揚升至1.7%之上，接近2021年4月以來的高點。因美債殖利率與實質利率攀升，投資人對價值面較高的成長股存有疑慮，獲利了結賣壓出籠。不過，法人觀察實質利率走揚，反映資金收緊與景氣好轉，與多數官員認為美國經濟朝向最大就業目標前進相同，就基本面來說，目前並非由多轉空的訊號。

凱基投信經理人表示，美股財報旺季將從下週開啟，屆時市場焦點將重新回到企業獲利上，若經濟正如聯準會預期已逐步回至正軌，則整體企業財報和財測表現應趨於正面，將有助股價重啟上漲動能。建議看準時機加碼受市場非理性下跌被錯殺的類股，可關注AI人工智慧、消費體驗及汽車科技等趨勢領域，持續挑選受惠於數位化浪潮、具未來成長性的公司，布局中長期投資機會。

於債券部分，凱基投信表示目前仍對新興市場債市看好，在貨幣政策正常化階段，高殖利率、短存續期間、能受惠經濟成長紅利的利差型產品，可抵禦利率風險；回顧過去2015年升息以及2013年QE縮減之過程，強勢貨幣之新興企業債，中長期多受惠於美國經濟成長，且相對於成熟國家債券，新興市場債仍享有較厚的利差、較高的殖利率，債券的評價面優勢以及市場對息收的需求，仍會吸引資金進駐。此外，法人也持續看好綠色債券、永續債券、低碳排放等ESG議題，認為將是全球機構、政府的政策發展重心，且長線需求穩定，對於相關債券後市看法呈穩健樂觀。

法人接著指出，科技REITs、倉儲REITs二大次產業供不應求的情況並未改變，其中物流倉儲REITs及自助倉儲REITs出租率接近滿水位，重新簽訂租約時具有高度議價優勢，整體獲利表現依舊可期。另外，以中期角度來看，聯準會升息隱含經濟成長力道回穩之訊號，搭配科技股持續具有5G、電動車等趨勢成長題材，正向看待科技股題材的後續企業獲利及股價表現。

最後，近期歐美等國確診案例再度攀高，但重症比例相對低，因此市場普遍預期各國政府不會進一步封城及實施外出禁令，對經濟影響程度自然相對有限；但Omicron病毒變異株眾多，在先前耶誕及新年假期歐美移動人數大增的情況下，疫情恐將出現新變數；而疫情的發展又將牽動經濟數據，可能進一步影響聯準會決策。不過，若後續通膨壓力趨緩，將緩解近期聯準會偏鷹派的貨幣政策壓力，屆時將有利於風險資產的反彈。