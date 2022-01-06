快訊

月底768萬人二劑滿三個月 黃立民：接種要快但難度高

繼水果後盯上活魚！陸暫停我2家養殖場進口 檢驗措施升級

Fed擬加速緊縮 法人：掩護性買權、投資級債最佳配置

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

美國聯準會釋放鷹派消息，擬加速升息縮表，造成美股與台股震盪。法人有鑑於如今經濟仍處擴張階段，預期政策改變僅帶來短暫影響，建議投資人可持續納入藉由多因子策略選股且能夠靈活調整的組合。債券部位則建議以短天期及收益率較高之標的為主，避免利率上行風險。短期市場震盪時，配置具有掩護性買權和投資級債等投資組合具有較佳下檔保護。

昨（5）日聯準會公布會議紀錄，官員普遍認為根據對經濟、勞動力市場及通膨的看法，有可能較先前更快的升息，甚至將縮表與升息的時間靠攏。市場有感於聯準會偏鷹派態度，美股四大指數全面收黑，美國十年期公債殖利率則大幅揚升至1.7%之上，接近2021年4月以來的高點。因美債殖利率與實質利率攀升，投資人對價值面較高的成長股存有疑慮，獲利了結賣壓出籠。不過，法人觀察實質利率走揚，反映資金收緊與景氣好轉，與多數官員認為美國經濟朝向最大就業目標前進相同，就基本面來說，目前並非由多轉空的訊號。

凱基投信經理人表示，美股財報旺季將從下週開啟，屆時市場焦點將重新回到企業獲利上，若經濟正如聯準會預期已逐步回至正軌，則整體企業財報和財測表現應趨於正面，將有助股價重啟上漲動能。建議看準時機加碼受市場非理性下跌被錯殺的類股，可關注AI人工智慧、消費體驗及汽車科技等趨勢領域，持續挑選受惠於數位化浪潮、具未來成長性的公司，布局中長期投資機會。

於債券部分，凱基投信表示目前仍對新興市場債市看好，在貨幣政策正常化階段，高殖利率、短存續期間、能受惠經濟成長紅利的利差型產品，可抵禦利率風險；回顧過去2015年升息以及2013年QE縮減之過程，強勢貨幣之新興企業債，中長期多受惠於美國經濟成長，且相對於成熟國家債券，新興市場債仍享有較厚的利差、較高的殖利率，債券的評價面優勢以及市場對息收的需求，仍會吸引資金進駐。此外，法人也持續看好綠色債券、永續債券、低碳排放等ESG議題，認為將是全球機構、政府的政策發展重心，且長線需求穩定，對於相關債券後市看法呈穩健樂觀。

法人接著指出，科技REITs、倉儲REITs二大次產業供不應求的情況並未改變，其中物流倉儲REITs及自助倉儲REITs出租率接近滿水位，重新簽訂租約時具有高度議價優勢，整體獲利表現依舊可期。另外，以中期角度來看，聯準會升息隱含經濟成長力道回穩之訊號，搭配科技股持續具有5G、電動車等趨勢成長題材，正向看待科技股題材的後續企業獲利及股價表現。

最後，近期歐美等國確診案例再度攀高，但重症比例相對低，因此市場普遍預期各國政府不會進一步封城及實施外出禁令，對經濟影響程度自然相對有限；但Omicron病毒變異株眾多，在先前耶誕及新年假期歐美移動人數大增的情況下，疫情恐將出現新變數；而疫情的發展又將牽動經濟數據，可能進一步影響聯準會決策。不過，若後續通膨壓力趨緩，將緩解近期聯準會偏鷹派的貨幣政策壓力，屆時將有利於風險資產的反彈。

美國聯準會 債券 美國經濟

延伸閱讀

凱基投信：聯準會更顯鷹派 加速市場緊縮預期調整

Fed釋出大幅轉鷹訊息 可能還沒考慮到Omicron疫情

日股收低 市場臆測聯準會緊縮政策恐提前

境外債到期境內債延後兌付 恆大財務狀況仍嚴峻

相關新聞

影／國鼎新冠新藥解盲成功 股價飆漲67%觸發熔斷

台灣國鼎生技（4132）宣布旗下新冠肺炎口服新藥解盲達標，準備申請美國緊急授權。國鼎生技今（6）日恢復交易，短短8分鐘就...

西華熄燈國賓改建 飯店業者：這兩年虧掉的10年都賺不回

《財訊》報導指出，成立32年的西華集團「起家厝」台北西華飯店，即將在2022年2月15日熄燈。傳出原址將規畫飯店、住宅、商辦複合式建案，最快2022年可動工。無疑對飯店業又是一記重拳，疫情加速這場飯店淘汰賽。

萬物皆漲是真的！2021全年CPI年增率1.96%創13年來最高

主計總處今天公布去年12月CPI（消費者物價指數）年增率2.62%，今年第七度破二；2021年全年CPI1.96%，創下...

凱基投信：聯準會更顯鷹派 加速市場緊縮預期調整

昨夜（5日）聯準會公布2021年12月份會議紀錄，市場感受到聯準會12月偏鷹派的態度，聯準會官員也普遍認為根據對經濟、勞...

老闆薪資單玩數字遊戲 勞動部：未勞資合意恐違法

網路今天流傳一名餐飲業員工薪資單，薪資計算方式讓員工越領越少，勞動部今天說，如果是雇主片面減少約定工資，恐違反薪資未全額...

北市要沒A辦大樓了！趙正義：商用不動產「福虎出柙」

北市商辦市場供給緊缺，A辦租金處高點，供不應求，信義區辦公大樓空置率更創歷史新低。仲量聯行今（6）日發布2021年第4季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。