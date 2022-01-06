凱基投信：聯準會更顯鷹派 加速市場緊縮預期調整

昨夜（5日）聯準會公布2021年12月份會議紀錄，市場感受到聯準會12月偏鷹派的態度，聯準會官員也普遍認為根據對經濟、勞動力市場及通膨的看法，有可能較先前更早、更快的升息，甚至縮表與升息的時間可能會更靠攏。

凱基投信指出，預期聯準會緊縮步調可能加快，美股四大指數全面收黑，美國十年期公債殖利率則大幅揚升至1.7%之上，接近2021年4月以來的高點。因美債殖利率與實質利率攀升，投資人對價值面較高的成長股或有疑慮，獲利了結賣壓出籠。不過，觀察實質利率走揚，反映資金收緊與景氣好轉，呼應多數官員認為美國經濟朝向最大就業目標快速前進，就基本面來說，目前並非由多轉空的訊號。

凱基投信表示，在目前企業面數據相對清淡的情況下，市場恐慌性賣壓相對難以消彌；美股財報旺季將從下週開啟，屆時市場焦點將重新回到企業獲利上，若經濟正如聯準會預期已逐步回至正軌，則整體企業財報和財測表現應趨於正面，將有助股價重啟上漲動能。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑指出，近期歐美等國確診案例再度攀高，但重症比例相對低，未使醫療量能出現惡化跡象，因此市場普遍預期各國政府應不會推出進一步的封城及外出禁令，對經濟影響程度自然相對有限；但Omicron病毒變異株眾多，在先前耶誕及新年假期歐美移動人數大增的情況下，疫情恐將出現新變數；而疫情的發展又將牽動經濟數據，可能進一步影響聯準會決策。不過，若後續通膨壓力趨緩，將緩解近期聯準會偏鷹派的貨幣政策壓力，屆時將有利於風險資產的反彈。