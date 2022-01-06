北市要沒A辦大樓了！趙正義：商用不動產「福虎出柙」

北市商辦市場供給緊缺，A辦租金處高點，供不應求，信義區辦公大樓空置率更創歷史新低。仲量聯行今（6）日發布2021年第4季年終回顧報告，仲量聯行董事總經理趙正義表示，今年商用不動產市場趨勢將續熱，不僅租金會全面上揚，還會呈現五大「福虎出柙」現象，包括辦公續熱、軌道經濟、ESG、物流、數據中心。

去年台北A辦平均月租金為每坪2,894元，相較2020年上升2.4個百分點，空置率為2.0%，區域租金最高的信義區A辦，空置率更降至1.5%，創歷史新低，顯見企業面臨升級新形態辦公室壓力，對頂級商辦需求殷切。

南港第4季租金為每坪1,400-2,500元，空置率降至0.8%，市場已近滿租。包括台肥C2案於2021年已全數出租；有賴台壽C3案、台電都更案等，在可見的未來滿足市場對大坪數及整棟總部大樓需求。內湖西湖段本季租金為每坪1,300-2,000元，空置率位於4.6%低點，相較去年下降3.4個百分點。

回顧去年台北市商辦市場，北市受限供給有限租賃交易動能轉至南港，需求主來源自製造業、科技業、金融業。值得留意的是，鑒於市場中A辦選擇越來越少，市場出現房東將辦公空間收為自用的跡象，像是原定2023完工的國泰寰宇約1萬坪辦公空間，於2021年調整為自用。

全球商用不動產市場方面，2021年交易額達美金7,570億元，相較去年同期上升逾50% ；亞太地區的商業地產市場也將在 2022 年進一步穩定。仲量聯行預計，亞太區2022 年的投資額將來到約 2,000 億美元，預計超過2021 年的 1,690 億美元 15% 以上。而隨著經濟復甦，旅行限制放寬以及更多員工回歸辦公室，預計亞太區2022年商辦和飯店投資將增長20%至30%。

趙正義表示，今年國內商用不動產市場將持續熱絡，主要是資金豐沛及實體產業發展需求增加，除了將能看到辦公室租金保持2-3%的年成長以外，由壽險業、科技製造業、物流業為首的投資需求，亦將持續推動全年交易量成長。