萬物皆漲是真的！2021全年CPI年增率1.96%創13年來最高

主計總處今天公布去年12月CPI（消費者物價指數）年增率2.62%，今年第七度破二；2021年全年CPI1.96%，創下13年來新高，意味去年大家真的過了萬物皆漲的一年。主計總處官員表示，12月CPI仍處高點，主要是國際油價仍高及低基數，加上水果、外食費、房租及肉類等民生物價上漲幅度高，其中外食費年增率2.39%，再較11月擴大，並創81個月新高。官員說，外食費高點會落在三月，第二季以後會逐步下降。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，CPI連續五個月破二，的確物價壓力大，但各國預測都認為物價會逐季遞減、遞季收歛，去年第四季應是高點，除非國際原物料再大幅上升，但各國預測都認為物價會逐季遞減、遞季收歛，因此今年第一季仍會大於2%，第二季以後就會緩步下降，今年全年CPI約1.61%。

至於12月外食費年增率2.39%，創下81個月新高。曹志弘表示，主要是業者在疫情過後反映食材成本、調漲價格，因此年增率擴大。其中主要漲幅仍是火鍋類及中式早餐，漲幅都超過4%。不過他認為外食費漲價在今年第一季以後不再擴大，也就是過年後的三月是高點，第二季後就會逐步降低。

行政院關切的17項民生物價年增率也擴大到3.46%，是39個月以來最高，原因是天氣冷，雞蛋少，但需求擴大，而且麵包食材 如麵粉及堅果都漲，另外洗髮精等因為很多是進口商品，受國外原物料漲，廠商調漲價格，且優惠減少；另外衛生紙漲幅也擴大為3.81%，創39個月新高。

2021年12月躉售物價總指數（WPI）年增率12.25%，2021年全年WPI9.42%，則是創下41年以來新高。官員表示，主要是前二年WPI跌快一成，今年漲9.42%，其實仍低於107年水準值，因此WPI壓力並不大，主要是去年基期真的非常低。

主計總處表示，12月CPI年增率2.62%，主要是受油料費因國際油價居高且低基數因素仍在，加以水果、外食費、機票、房租、娛樂服務、肉類及家庭用品價格上漲所致，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

七大類中，以交通及通訊類漲幅5.08％最大，主因國際油價居高，且上年基數較低，油料費上漲19.55％，機票價格亦漲14.08％所致，惟通訊設備價格下跌6.31％，抵銷部分漲幅。

食物類年增率4.23％，主要是水果受天候遞延影響，價格上漲21.61％，加以蛋類、肉類、蔬菜及外食費各漲11.75％、5.49％、3.36％及2.39％所致。

去年12月若扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI，年增率1.84％。全年核心CPI%1.33%。

曹志弘表示，去年12月CPI再破二，已連續五個月大於2%，但台灣1-11月CPI年增率為1.91%，南韓2.4%、新加坡2.2%；台灣2021年全年1.96%，南韓2.5%，我國漲幅相對溫和。