通膨將逐漸緩解 國發會：不會破2%

「通膨可望在下半年，因油價下跌而逐漸緩解！」國發會6日於行政院會報2022年經濟情勢預估，認為今年經濟有望成長3至4.15%，且半導體投資與離岸風場也會到位與完工。副主委高仙桂則認為，今年主要變數還是疫情與物價。面對媒體質疑對通膨預估過於樂觀，高仙桂說，國際油價會逐步放緩，因此通膨有望控制在2%以內。

通膨可望受控

國發會表示，台灣2021年經濟成長屢創佳績，包括人均GDP首度超過3萬美元、經濟成長率達6.09%、外銷訂單與投資率都屢創新高，因疫情影響的失業率也逐漸降低，11月失業率是21年來同期新低。展望2022年，在內需消費回溫、投資台灣方案與數位轉型下，經濟成長率仍可望在3-4.15%之間。

記者問到，從1月1日開始後，衛生紙等民間物資都漲價，是否會對今年經濟成長造成影響，物價是否能守住2%的通膨警戒線？高仙桂回應說，國發會預估今年的消費者通膨指數CPI會在1.1到1.9%之間，不會超過2%的警戒。她分析，今年通膨主要是原油進口、運費上漲與蔬果價格上漲造成。

官員保證不缺電

根據美國能源局預估，國際布蘭特原油價格在去年已經達到高點，今年將會逐季下降，從每桶82美元下跌至67美元的情況下，有望緩解台灣的輸入型通膨（去年通膨50%受油價影響）。另外，去年也因為供應鏈瓶頸導致運費上漲，但國際普遍預測空海運阻塞的狀況，有望在下半年逐漸緩解。

高仙桂說，國際運費價格下跌有助於大宗物資價格回穩，因此認為台灣通膨有望在今年緩解。另有媒體問到，2025年綠電20%的目標恐難達成，是否會有缺電的問題？高仙桂解釋，今年預計完工的離岸風場將會如期並聯，再生能源若有不足之處，會由天然氣填補，「不會有缺電的問題」。

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