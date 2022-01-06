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預期原油、運費回穩 國發會估今年CPI增幅能守住2%

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

2022年國際通膨壓力尚存，國發會副主委高仙桂今（6）日分析，預期國際原油價格等大宗物資價格將陸續回穩，以及運費上漲情形今年會舒緩，因此今年國內的消費者物價指數（CPI）增幅，仍可望維持在2%以下。

新冠肺炎變種病毒Omicron導致國際疫情再次升溫，加劇供應鏈瓶頸、塞港缺櫃等狀況，另外因為國際原油價格近期也上揚，上述因素都讓各國的物價上漲壓力，在今年仍相當大。

高仙桂於行政院院會後記者會表示，對於今年CPI漲幅預估，國內外主要機構預測，都認為台灣可守住2%，我國各中央政府機關的預估，也是介於1.1%至1.9%之間。

高仙桂解釋，會如此預估是基於兩大理由：第一，主計總處預估今年CPI漲幅會到會到1.98%，其中有50%是來自進口原油價格的上漲，另外就是因疫情導致空運等運輸費上漲，此外，因天氣因素導致蔬果價格上漲。

高仙桂接著說明，根據美國能源資訊管理局（EIA）今年預估認為，以布朗特原油價格來說，去年第4季的82.1美元大概就是高峰，今年該價格將呈現逐季下降的方式，至第4季會到67美元。

高仙桂說，這意指到今年第1季，就可以看到原油供需呈現反轉現象，所以基本上國際原油價格上漲對國內物價產生衝擊這塊因素，就會因此減緩。

第二，高仙桂說，至於供應鏈瓶頸、塞港缺櫃等運費上漲議題，國內外主要機構均預測認為，該情況會在今年逐步舒緩，至於舒緩的期間與程度，還是要看疫情影響，但看起來至少下半年會會明顯改善。  

高仙桂解釋，這狀況也將對國際大宗物資價格回穩有所幫助，因為台灣的物價上漲，主要是因輸入性通膨，包括國際原油價格、大宗物資價格上漲的衝擊。

高仙桂強調，我國不像其他國家一樣，有因為疫情導致供應鏈瓶頸以及缺工的情況，因此才認為我國今年CPI漲幅仍應可維持在2%以下，這也不至於會對國內經濟造成負面影響或衝擊。

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