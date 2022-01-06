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影／「勞工窮得罵罵號」勞團籲政府拿對策 鼓勵企業加薪

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
各縣市產業總工會等今到行政院前高喊「經濟成長嚇嚇叫，勞工窮得罵罵號」，呼籲政府除應儘速核定國公營事業調薪4%，也應拿出具體對策，鼓勵民營企業比照加薪。記者葉冠妤／攝影
各縣市產業總工會等今到行政院前高喊「經濟成長嚇嚇叫，勞工窮得罵罵號」，呼籲政府除應儘速核定國公營事業調薪4%，也應拿出具體對策，鼓勵民營企業比照加薪。記者葉冠妤／攝影

主計總計預估去年台灣經濟成長率至6.09%，創近11年新高，但中研院經濟研究所也示警今年通貨膨脹情勢更嚴峻，面對萬物齊漲、薪水沒漲，北市、新市、宜蘭、苗栗、嘉義等產業總工會等今到行政院前高喊「經濟成長嚇嚇叫，勞工窮得罵罵號」，呼籲政府除應儘速核定國公營事業調薪4%，也應拿出具體對策，鼓勵民營企業比照加薪。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸表示，軍公教從今年起全面調薪4%，但並未帶動民營企業調薪漲幅，僅少數特定行業加薪， 國公營目前也還沒核定調薪幅度，只玩數字遊戲，可是通貨通膨已經開始，萬物皆漲，勞工實質上就是薪資倒退。

陳淑綸指出，日本岸田內閣祭出要求企業加薪的目標值，大企業若願意加薪4%，將享有最多高達3成的稅務扣除額，中小型規模者加薪2.5%則享有最高4成的稅收減免優惠，至於不配合加薪的日企，就會失去研投、5G、轉型數位化及碳中和等方面的減稅申請資格，「請問台灣政府到目前為止做了什麼？」

新北產總理事長洪清福表示，政府調漲軍公教薪資，只肥了自己的員工，國營事業也應儘速辦理調薪，不然民間企業幾乎不會有動作。此外，國公營事業機構還有許多新進員工起薪未達3萬元，像是台電配電線路維修新進人員薪水只有2萬7千多，阿里山森鐵人員薪水更只有2萬6千多，更不用說民營企業，像家樂福員工長期需要輪班，卻只拿基本工資。

新竹縣產總秘書長范玉梅則說，新竹雖然是全台薪資所得第二高的縣市，但轄內還有很多傳產、夕陽產業，這些勞工同樣承受通膨壓力之苦，連續兩年的通膨率吃掉了調薪幅度。

行政院官員說，有關經濟部所屬國營事業調薪4%，按照過去慣例都會比照辦理，但必須等中央政府預算通過後再行文，預計今年3月就會核定，至於新進人員起薪3萬，預估調薪後應該都會達成。但對於是否研擬政策鼓勵民間企業加薪，官員則未正面回答。

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