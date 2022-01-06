估去年經濟成長逾6% 國發會：將持續改善國內投資環境

國發會今（6）日於行政院會就2022年經濟情勢提出報告，表示2021年全年經濟成長率估達6.09%，且為因應2022年的國際經濟潛存不確定風險，政府將持續改善國內投資環境、調整產業結構、促進轉型升級，朝淨零碳排目標邁進，確保台灣經濟永續成長。

國發會表示，全球新冠肺炎疫情延燒逾兩年，近期各國續飽受新型變種病毒Omicron爆發之苦，相較部分國家城市不斷重啟封城或管制措施，台灣在政府、產業、國人共同努力下，疫情相對穩定，經濟及日常生活如常運作。

回顧2021年台灣經濟情勢，國發會表示，在世界經歷困頓之際，相關指標仍屢創佳績，顯示我國經濟結構轉型初見成效，在疫情下更具韌性。例如：台灣每人GDP首度超過3萬美元；全年經濟成長率預估達6.09%，創11年來新高，並為2008年以來連續三年高於3%。

出口總值已連續17個月成長並續創單月新高，累計前11月出口值已突破4,000億美元大關，全年可望創歷史新高；11月外銷訂單金額連續21個月正成長，並改寫歷年單月新高；11月工業生產成長創連22紅紀錄；景氣燈號連續十個月呈紅燈等。

內需方面，紓困振興措施有效穩定國內就業，充分發揮提振內需效果，2021年11月零售、餐飲業營業額連袂續創歷年單月、同月新高，並分別連續3個月、2個月正成長，同年11月份失業率呈連續五個月下降走勢，也是近七個月最低水準，創21年來同期新低。

國發會也提及，疫情凸顯我國是安全值得信賴的投資環境，例如台商回台三大投資方案原訂三年內新增1.5兆元投資金額提前達標，加上外商持續對台積極投資，以及政府積極加大、加速公共建設，2021年國內固定投資穩健成長，並躍居驅動經濟成長的主力，主計總處預估2021年我國投資率26.82%，可望達21年來最高。

展望2022年，國發會指出，受惠內需消費動能回溫、國內外廠商賡續投資台灣及全球數位轉型趨勢延續等內外需挹注下，在去年的高基期下，行政院主計總處仍預估我經濟成長可望超過4%。

為因應國際經濟潛存不確定風險，國發會強調，政府將持續改善國內投資環境、調整產業結構、促進轉型升級，朝淨零碳排目標邁進，確保台灣經濟永續成長。