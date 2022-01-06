保綠能不斷電 儲能商機大爆發

低碳浪潮來襲，推展永續能源是未來趨勢，目前已有超過130個國家宣布2050年淨零碳排的目標，其中電動車、再生能源推廣，成為各國發展共識。未來全球棄油轉電，就連戰略儲油也可能逐漸轉換成戰略儲電，推動能源轉型，再生能源躍投資主流，中信電池及儲能ETF（00902）抓緊最新儲能商機，助投資人搶佔先機。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯認為，儲能商機龐大，隨各國訂定綠能發展目標後，彭博也預估，2050年光電、風電等再生能源，將提供全球近70%發電量，具汙染的化石燃料占比將降至24%。然而，再生能源並非隨時能產生，例如風力需要隨季節、太陽能隨早晚有間歇性發電量，因此，儲存再生能源發電量將成為重要途徑。

詹佳峯表示，目前各國因應節約用電，透過調控離尖峰電價控制用電量，使尖峰時段用電量價格大幅高於離峰時段，而透過儲能系統，可有效將離峰時段電力儲存，並於尖峰時段時使用，以此降低用電成本及限電危機發生，這也是全球用電量攀升下未來的發展趨勢。

隨著太陽能、風電時代即將到來，詹佳峯表示，不僅電動車充電樁需要儲電設備，未來城市、工業，甚至家庭用電皆需全面式的儲電裝置供電。彭博即預估，至2025年，全球儲能裝置電容量成長相較於2020年底約達4.8倍，顯見全球對儲能市場的需求於數年內快速上升。

詹佳峯說明，儲能是將電力轉化為其他形式的能量，存放在儲能裝置中，而儲能裝置最關鍵的零組件就是靠「電池」，針對未來電池需求，光是由電動車及儲能帶動的需求將擴增至百萬倍。

看準趨勢，中信電池及儲能ETF鎖定電池上游原料與設備、中游電池組裝等國際大廠，追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數，2020年該指數報酬率衝破112%。

國際淨零碳排壓力升溫，開發永續能源勢在必行，再生能源技術在時代巨輪推動下不斷進步，當各國政策與企業紛紛響應，綠能需求日益高張，投資人提前卡位佈局相關核心產業，有利搶得投資先機。