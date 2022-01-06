找到「對的工作」有這些好處 薪資高20%、成就感72分

你是否也曾苦尋找不到職場方向，或找不到適合自己的工作？根據yes123求職網調查發現，有高達七成九的人坦言，剛畢業進入職場時，並「不清楚」要從事哪一類型的工作，而且平均花了四年才找到，等於耗費再唸一次大學的時間。

根據調查顯示，整體來說，仍有七成三的上班族表示，「尚未找到對的工作」；代表其餘的兩成七，屬於「已經找到對的工作」，而且平均是換了4.4份工作後，才覺得真正找到「職場最愛」。

再以「薪資」交叉分析，「已經找到對的工作」，平均月薪為37,125元；「尚未找到對的工作」，平均月薪為30,874元；前者是後者的1.2倍，代表薪資水準高出20%。

不僅均薪可能高出一截，目前已找對工作的人，對職場生活可能也越滿意。根據yes123求職網的調查，對比目前的「職場成就感」，平均值落在56分：其中「已經找到對的工作」為72.1分；「尚未找到對的工作」只有50.2分，前後兩者成就感的落差非常大。

觀察前述數據，yes123求職網發言人楊宗斌分析，如果一直沒有找到「職場方向」，甚至又「找錯工作」，容易導致低度「職場成就感」，而且工作與性格也難契合，最後勢必影響到企業忠誠度，造成上班族常常換公司、換行業。但這樣的結果，卻也讓僱主很傷腦筋。

根據yes123求職網調查，以過去經驗來看，有39.1%的企業透露，聘用的應屆畢業生員工，平均任職時間僅「3個月不到」；「3個月(含)以上~6個月不到」也佔了20.3%。如果是聘用非應屆畢業生的員工，也合計有32.2%的企業表示，他們平均任職時間是「一年不到」。

進一步追蹤離職原因，在可複選的情況下，若是應屆畢業生員工，有以下這五項：「職務與性格不合」(57.1%)、「對工作沒有興趣」(45%)、「不滿薪資」(41.2%)，以及「工作壓力大」(40%)、「想進修深造」(34.9%)。

反之，若是非應屆畢業生員工，在可複選的情況下，五大離職主因為：「職務與性格不合」(43.8%)、「家庭因素」(37.5%)、「對工作沒有興趣」(36.2%)，以及「不滿薪資」(32.5%)、「工作壓力大」(31.3%)。

此次調查也顯示，企業認為通常一個職缺，平均要面試過10.6位求職者，才能找到一位來「報到上班」；同時要換到第3.6位「新人」後，才算是找到適任人選。將10.6乘上3.6來估算，總計大概要面試過38位求職者後，才會找到一個真正適任者！同時企業更透露，平均會花上31.5天，也就是約一個月的時間，來判斷新進人員是否真的適任。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，最大的員工離職導火線，就是「職務與性格不合」，只是透過一般面試過程，光憑履歷、自傳上所寫的學經歷，以及簡單的面談，想要確實掌握求職者性格，進而找到適任人選，讓他「適才適所」，其實相當不容易。

因此，楊宗斌建議企業，適度參考「職場測評」，並搭配完整的「職前訓練教育」，有助於將新進員工放到「對的位置」上，就能兼顧到：減少離職率、提高工作效率；降低招募成本、增加營運獲利。

例如yes123求職網所提供的「職場性格測驗」，就是將「工作性格」分成39個向度，以及歸納成「四種光譜」。(職場性格測驗：https://www.yes123.com.tw/admin/assessment/sp.asp)其中以「人的軸線」來看，將性格劃分為綠光(他人導向)、紅光(自我導向)等兩大面向：遇到工作環境的刺激，有人傾向獨立合作、發揮個人特質，屬於「紅光人」；有人則是傾向團隊合作，注重人際關係，則歸類於「綠光人」。

再從「事的軸線」來看，將性格劃分為黃光(工作導向)、藍光(組織導向)等兩大面向：有人只追求自己在工作上的成就感，對組織的依存度低，就是「黃光人」；若傾向高度服從組織規範，而且對任職企業忠誠度高，則屬於「藍光人」。

上述「虎年職場命理與工作方向調查」，是由yes123求職網於2021年12月15日到2021年12月27日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員(畢業或役畢或免役)，有效問卷共1,238份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79%。至於企業有效問卷共955份，信心水準為95%，誤差值為正負3.17%。