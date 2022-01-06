快訊

不是周六別弄錯！中二補選、罷昶周日同時登場 留意違規行為

新年第一射！北韓官媒：5日成功試射「極音速飛彈」

好過年！10萬勞工紓困貸款來了 前半年月息107元

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部勞保紓困貸款已開始受理申請。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
勞動部勞保紓困貸款已開始受理申請。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

疫情蠢動，年關將近，為協助勞工渡過年關，勞動部勞保紓困貸款已開始受理申請，貸款期間三年，每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息 1.28%，前六個月按月付息不還本，第七個月起按月平均攤還本息。

勞保局表示，累計至今（6）日上午，已有逾6.1萬件申貸案，累計申貸金額61.2億元。勞保局強調，勞保紓困貸款受理期限為1月14日，呼籲有需要勞工要盡早提出申請，勞保局預計在過年前1月29日前全部核貸出去。

勞保局提醒，申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿 15 年（計算至受理截止日2022年1月14日）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但已申請老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

以借款10萬元計，按目前利率前六個月每月需繳利息107元，自第七個月開始每月繳本息 3,389 元，請有意申請的勞工朋友，於截止日前儘快到 土地銀行各地分行或土地銀行入口網站(https://www.landbank.com.tw) 申請辦理。

基於防疫考量並為免民眾往來奔波及臨櫃排隊久候，請多加利用網路 申請，點選進入土地銀行入口網站申辦，全程 e 化免臨櫃，可直接於線上 完成申請、簽約及對保手續，既便捷又省時，例假日亦可使用。

延伸閱讀

券商外資客戶借券擔保 放寬

退休金算盤／基本工資調升 勞保勞退連動

防疫寶寶潮來臨！2022勞保生育給付最高領多少？

勞保年金請領 明年調高至63歲

相關新聞

市場回歸正常化 今年投資五大趨勢可留意

邁入2022年，投資市場將迎來新的挑戰與機會，瀚亞投資點名留意五大趨勢，包括利率及政策回歸常態、中國大陸重新調整與投資機...

嘉義縣規模4.0地震 原能會：核電廠正常運作

今晚9時54分嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模4.0地震，最大震度4級；原能會表示，各核能電廠正常運作，將持續關注後續地震狀況...

國際油價回升且需求增 石化原料生產量及出口量雙增

主計總處發布國情統計顯示，由於國際油價回升，且下游需求增加，110年1-10月國內主要石化原料生產量2,487萬公噸，較...

【專家之眼】台灣參與區域經濟整合的謬論

RCEP已於今年1月1日啟動，台灣再度面臨邊緣化危機。相對於產業界與學術界均相當憂心對我國將產生嚴重的衝擊，政府對此卻相...

沉寂一陣後7-11再開無人店、全家推科技簡配店 但有默契都要慢慢來

超商雙雄的戰場愈來愈大，沉寂一段時間的無人商店話題，隨著7-ELEVEN在桃園開出第五家「未來商店X-STORE」再起，而全家原本的「科技概念店」策略也做出調整，科技超商成了全家、小7PK新戰場，兩大超商都在從科技發展中尋找新一波零售革命的切入點。

通膨+升息 債券投資該如何因應？

伴隨通膨升溫，以及聯準會貨幣政策啟動漸進式調整，在全球總體經濟與金融市場波動增加的背景下，路博邁投信建議投資人增加具備穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。