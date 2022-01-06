好過年！10萬勞工紓困貸款來了 前半年月息107元

疫情蠢動，年關將近，為協助勞工渡過年關，勞動部勞保紓困貸款已開始受理申請，貸款期間三年，每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息 1.28%，前六個月按月付息不還本，第七個月起按月平均攤還本息。

勞保局表示，累計至今（6）日上午，已有逾6.1萬件申貸案，累計申貸金額61.2億元。勞保局強調，勞保紓困貸款受理期限為1月14日，呼籲有需要勞工要盡早提出申請，勞保局預計在過年前1月29日前全部核貸出去。

勞保局提醒，申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿 15 年（計算至受理截止日2022年1月14日）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但已申請老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

以借款10萬元計，按目前利率前六個月每月需繳利息107元，自第七個月開始每月繳本息 3,389 元，請有意申請的勞工朋友，於截止日前儘快到 土地銀行各地分行或土地銀行入口網站(https://www.landbank.com.tw) 申請辦理。

基於防疫考量並為免民眾往來奔波及臨櫃排隊久候，請多加利用網路 申請，點選進入土地銀行入口網站申辦，全程 e 化免臨櫃，可直接於線上 完成申請、簽約及對保手續，既便捷又省時，例假日亦可使用。