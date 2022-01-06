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市場回歸正常化 今年投資五大趨勢可留意

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
2022年五大趨勢。圖／瀚亞投資提供
2022年五大趨勢。圖／瀚亞投資提供

邁入2022年，投資市場將迎來新的挑戰與機會，瀚亞投資點名留意五大趨勢，包括利率及政策回歸常態、中國大陸重新調整與投資機會、亞洲資產過於低估、ESG加速推動，以及環境變革與創新趨勢等，是未來投資人可關注方向。

瀚亞投資認為，2022年將被視為「正常化」的一年，主因金融市場利率及政策將回歸常態，例如美國結束QE貨幣寬鬆政策，並開始升息；各國經濟刺激財政措施力道減弱等。預計全球經濟將從利率及財政政策支撐的特殊環境下，逐步回歸常態。

大陸投資市場在2021年遭受逆風，來自政府監管政策與房地產雜音干擾。瀚亞投資指出，中國對全球經濟依舊擁有舉足輕重的地位，長期來看，不斷上升的經濟和市場主導地位仍然值得配置。在共同富裕的政策框架下，不斷擴大的中產階級人口將提升消費，尤其有利於能夠吸引千禧一代、Z世代及年輕家庭的商品和服務的公司，看好人工智慧及新能源領域的科技公司，以及能夠提供高品質和低成本產品及服務的本土醫療保健公司。

瀚亞投資提到，2021年大陸表現受到壓抑，亞洲其他地區評價面也遭到低估。在對抗Covid-19疫情並從中緩步復甦的同時，許多國家被迫迅速適應、發展創新數位，而這些動力可能推動亞洲下一階段的擴張。而亞洲國家前景雖然喜憂參半，但企業獲利狀況佳，超過三分之二的公司在2021年第三季意外獲利，尤其看好金融與科技股。

另一方面，全球進一步關注永續發展，推動ESG議題加速，力道也更強。ESG、責任投資不再僅是「為何」進行，而轉向「如何」進行。且全球對氣候變化風險的迫切感愈來愈強，預計隨著企業積極加快腳步下，將持續發展相關商業模式，並出現更多投資機會，看好綠色投資的大趨勢將長期存在。

最後則是大環境變革所帶來創新機會，如人口結構變化、數位化進程及自動化等，可能帶來長達數十年趨勢的投資機會。

瀚亞投資表示，2022年仍適度看好股票資產表現，主要來自於新一輪經濟增長帶動。然而，面對通膨過高的疑慮，以及資產評價面來到高檔，投資人仍須提高警覺。相較於估值偏高的成熟市場，新興市場更具有吸引力；債券方面，鑒於亞洲較無通膨隱憂，在沒有急迫升息的情況下，亞洲債券具投資機會。

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