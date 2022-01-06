快訊

不是周六別弄錯！中二補選、罷昶周日同時登場 留意違規行為

新年第一射！北韓官媒：5日成功試射「極音速飛彈」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際油價回升且需求增 石化原料生產量及出口量雙增

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
國際油價逐步回升。 中央社
國際油價逐步回升。 中央社

主計總處發布國情統計顯示，由於國際油價回升，且下游需求增加，110年1-10月國內主要石化原料生產量2,487萬公噸，較109年同期增加9.0％，出口量為932萬公噸，較 109年同期增8.3％。

主計總處表示，依據石油化學工業同業公會統計，隨國際油價逐步回升，以及下游需求增加，致110年1-10月國內主要石化原料生產量 2,487萬公噸，較109年同期增9.0％，其中基本原料生產量1,022萬公噸(占石化原料生產量41.1％)，增13.7％；屬中、下游之泛用塑膠原料(占22.8％)增6.1％；合成纖維原料(占21.9％)增6.7％；中間體(占13.5％)及合成橡膠原料(占0.8％)分別增4.5％及12.2％。

至於出口部分，110年1-10月國內主要石化原料出口量932萬公噸，較109年同期增加8.3％。就出口量觀察，占比最高的泛用塑膠原料(占46.1％)增5.7％，居次的基本原料(占23.5％) 增36.7％，另合成橡膠原料(占1.3％)亦增10.3％，合成纖維原料(占22.6％)及中間體(占 6.5％)則分別減4.3％及4.2%。

國際油價

延伸閱讀

國際油價上漲 金價收窄漲幅、鎳價從近十年高位回落

國際油價上漲 投資人對OPEC+增產仍感懷疑

需求增 去年前十月國內石化原料生產量、出口量雙成長

Omicron未嚴重打擊需求 國際油價上揚

相關新聞

嘉義縣規模4.0地震 原能會：核電廠正常運作

今晚9時54分嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模4.0地震，最大震度4級；原能會表示，各核能電廠正常運作，將持續關注後續地震狀況...

市場回歸正常化 今年投資五大趨勢可留意

邁入2022年，投資市場將迎來新的挑戰與機會，瀚亞投資點名留意五大趨勢，包括利率及政策回歸常態、中國大陸重新調整與投資機...

國際油價回升且需求增 石化原料生產量及出口量雙增

主計總處發布國情統計顯示，由於國際油價回升，且下游需求增加，110年1-10月國內主要石化原料生產量2,487萬公噸，較...

【專家之眼】台灣參與區域經濟整合的謬論

RCEP已於今年1月1日啟動，台灣再度面臨邊緣化危機。相對於產業界與學術界均相當憂心對我國將產生嚴重的衝擊，政府對此卻相...

沉寂一陣後7-11再開無人店、全家推科技簡配店 但有默契都要慢慢來

超商雙雄的戰場愈來愈大，沉寂一段時間的無人商店話題，隨著7-ELEVEN在桃園開出第五家「未來商店X-STORE」再起，而全家原本的「科技概念店」策略也做出調整，科技超商成了全家、小7PK新戰場，兩大超商都在從科技發展中尋找新一波零售革命的切入點。

通膨+升息 債券投資該如何因應？

伴隨通膨升溫，以及聯準會貨幣政策啟動漸進式調整，在全球總體經濟與金融市場波動增加的背景下，路博邁投信建議投資人增加具備穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。