國際油價回升且需求增 石化原料生產量及出口量雙增

主計總處發布國情統計顯示，由於國際油價回升，且下游需求增加，110年1-10月國內主要石化原料生產量2,487萬公噸，較109年同期增加9.0％，出口量為932萬公噸，較 109年同期增8.3％。

主計總處表示，依據石油化學工業同業公會統計，隨國際油價逐步回升，以及下游需求增加，致110年1-10月國內主要石化原料生產量 2,487萬公噸，較109年同期增9.0％，其中基本原料生產量1,022萬公噸(占石化原料生產量41.1％)，增13.7％；屬中、下游之泛用塑膠原料(占22.8％)增6.1％；合成纖維原料(占21.9％)增6.7％；中間體(占13.5％)及合成橡膠原料(占0.8％)分別增4.5％及12.2％。

至於出口部分，110年1-10月國內主要石化原料出口量932萬公噸，較109年同期增加8.3％。就出口量觀察，占比最高的泛用塑膠原料(占46.1％)增5.7％，居次的基本原料(占23.5％) 增36.7％，另合成橡膠原料(占1.3％)亦增10.3％，合成纖維原料(占22.6％)及中間體(占 6.5％)則分別減4.3％及4.2%。