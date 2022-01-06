【專家之眼】台灣參與區域經濟整合的謬論

RCEP已於今年1月1日啟動，台灣再度面臨邊緣化危機。相對於產業界與學術界均相當憂心對我國將產生嚴重的衝擊，政府對此卻相當淡定，認為影響不大。

例如外交部網站指: 「我國出口到RCEP成員國的商品中，有七成是零關稅的資通訊產品，其餘三成產業中，鋼鐵、汽車零組件業主要銷售至歐美，紡織中下游業者早已在海外布局，受到的影響應有限，未來將透過產業轉型及提高產品附加價值，積極協助我國產業因應區域經濟整合的情勢發展。」且我已申請CPTPP足以抵銷其衝擊。

政府針對我參與區域經濟整合的論述破洞百出，本文分述如下:

第一、只有三成產業受影響:這種說法完全是倒果為因，就是因為我出口這些國家缺乏關稅優勢，導致傳統產業在東南亞市場節節敗退，不是被迫至這些國家設廠，就是放棄該市場。政府無法加入RCEP或與個別國家簽訂FTA，還間接責怪企業沒有轉型升級及提高產品附加價值，才會國際競爭力不足。

第二、對科技產業沒有影響:台灣出口至RCEP國家科技產品可享有零關稅優惠，乃係受惠於WTO的《資訊科技協定》（Information Technology Agreement，簡稱ITA）所致，然而並非所有的科技產品與設備都被納入ITA，例如:我國積極要求將面板與生產科技產品的工具機納入，均未被國際接受，仍需支付關稅。另外，我國近年來在電動車零組件表現優異，亦不在ITA的免稅清單中。縱然這些產品未必立即全面降至零關稅，但逐步調降關稅仍將威脅我相關產業的出口，將加速受影響產業外移。

第三、CPTPP可取代RCEP:政府另一個說法是，我國已經申請加入CPTPP可大幅減緩其影響。固然二個協定均是相當大型的區域經貿協定，有日、馬、紐、澳等七會員國重疊，而且CPTPP的自由化還更高。然而，二者規模仍有相當大的差距，RCEP的GDP達25.6兆美金，區內有22億人口，貿易額為12.4兆美金，占我出口比重近七成；CPTPP的GDP 10.9兆美金，區內有5億人口，貿易額7.1兆美金，占我出口比重僅二成，都遠不如RCEP。就算台灣真能順利加入CPTPP，惟該協議標準甚高，入會程序相當冗長，勢必耗費數年之長，根本緩不濟急。

第四、因政治干擾無法加入RCEP:政府並主張因RCEP由中國大陸主導，大陸阻撓下台灣無法加入。事實上，RCEP係東協國家為主體的協定，大陸縱有一定的影響力，但稱全由中國大陸主導並不符合事實。蔡政府執政期間堅持「親美抗中」路線，兩岸關係急遽惡化，北京當局當然會阻礙台灣加入。

另一方面，台灣申請CPTPP也未必有勝算，除了我開放準備不足外，同樣有政治干擾問題，蓋其對申請者採共識決而非多數決，只要其中一個會員國投反對票，即可將我國擋在門外，CPTPP 11個會員國中有不少與中國關係極佳，亦為最大的貿易夥伴，北京當局發揮其影響力，就可能讓祕魯、智利或馬來西亞(今年可望通過國內程序)等國投下反對票。