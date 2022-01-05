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營建大缺工！勞動部：業者應優化勞動條件與作業環境

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

營建業反映大缺工，勞動部勞動力發展署今（5）日表示，已邀請營造業勞資協商可行作法，包括建置各地區營建工程主要工種（鋼筋、模板、泥水、混凝土）之工班資料庫資訊，將協助業者與工班媒合；但也呼籲，因應長期缺工，營建業應優化勞動條件和作業環境。

勞動部表示，長期來看，各行業為追求永續發展，都在競相提升爭取人才投入的吸引力，政府除力協助人力媒合、提供職業訓練相關服務外，營建工程業者亦應朝向營建工程自動化、優化勞動條件及作業環境，並加強人力培育，以提供勞工更優質的就業選擇。

勞動部勞動力發展署表示，為積極因應產業缺工問題，已於去年底訂定「產業缺工專案推動方案」，一旦接獲外界反映特定行業有缺工的狀況，即主動聯繫確認缺工廠商名單、職缺種類與數量、工作環境內容與薪資待遇等具體人力需求資訊，後續並以一個月為期，展開客製化的專案推動計畫，提供專案求才服務。

針對營建工程業者反映缺工，發展署日前已邀請營造業勞資雙方共同與會討論可行作法，會中決議發展署將與職業工會合作或透過各分署在地服務網絡，儘速建置各地區營建工程主要工種（鋼筋、模板、泥水、混凝土）之工班資料庫資訊。

營造業公協會宣導營造業廠商運用現有台灣就業通網站平台進行職缺登錄，再由發展署各分署在地安排有需求的業者與相關營建工班直接面對面接觸，提供人才或工班媒合及必要的職業訓練。

發展署統計，2021年截至11月底，公立就業服務機構計協助營造業求才登記4萬4,777人，協助補實2萬2,264人，求才補實率49.72%。發展署呼籲，政府已訂有求才機制，企業如有求才需求，可善加運用政府求才服務資源，包括求才媒合服務、徵才活動及就業促進工具等。

勞動部 營建業 薪資

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