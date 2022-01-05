工總提七大建言 淨零碳排勿急著入法

台灣再生能源進度既然落後，政府勿急著把 2050 淨零碳排入法！全國工業總會代表企業界提出七大建言，包括不應急於將 2050 淨零碳排入法、應依照溫管法獎勵機制，保有產業減碳誘因並兼顧產業發展、刪除新設廠需增量抵換以及相關罰鍰規定等。

其餘四大建言還有建立總量管制與排放交易完善配套、碳足跡計算由方案組織自行訂定、不應以毒性化學品管理程序管理溫室氣體、完整、合理規畫碳費制度等。

綠電推廣進展緩慢

立法院預算中心預估，綠能在 2025 年發電占比僅能達到15.2％，經濟部長王美花也於 3 日坦言，因為台灣整體經濟發展遠比 2016 年預估的水準還要好，導致用電量大幅增加，在「分母變大，分子不變」的情況下，導致綠電依排程推行、成效卻被壓縮，2025 綠電佔比兩成的目標將跳票。

然而，環保署去年預告將修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」，預計將 2050 淨零碳排入法，「以示減量決心」，並調整政府機關權責、減量標準與相關罰則，但在 2025 年綠電占比跳票的情況下，2050 淨零碳排達成的可能性越發渺茫。

工總七大建議

因此，工總認為，目前台灣綠能推廣進度落後，要達成此一目標顯有困難，不應急於將 2050 淨零碳排入法；在獎勵制度上，則應維持溫管法現行規定，提供企業獎勵機制，保有減碳誘因並兼顧產業發展。

在罰鍰相關方面，則應刪除新設廠需增量抵換的規定與相關罰則，否則以台灣目前的環境，減量額度不足、政府也無法開放國際額度抵換，業界即使想抵換也沒有額度，恐將限制產業發展；總量排放管理上，一來溫室氣體並非有害物質，與空氣污染防制列管的考量不同，二來也面臨國內額度不足的問題，政府應提出完善配套。

此外，工總也批評，實施總量管制與排放交易需有完善配套措施，且碳足跡在各國計算方式各有差異，應建立方案組織、尤其自行訂定，且修正草案中以毒性化學品管理程序管理溫室氣體，已遠超出國際管制溫室氣體原則，碳費制度的規劃也應更完整合理。

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