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台朔重工麥寮風機汰換環差案今過關

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
台朔重工將淘汰位於麥寮的四部舊風機，換成三部大型新風機，因而提出環境影響差異分析報告，今（5）日順利通過環評大會審查，風機示意圖。圖／Ingimage
台朔重工將淘汰位於麥寮的四部舊風機，換成三部大型新風機，因而提出環境影響差異分析報告，今（5）日順利通過環評大會審查，風機示意圖。圖／Ingimage

台朔重工將淘汰位於麥寮的四部舊風機，換成三部大型新風機，因而提出環境影響差異分析報告，今（5）日順利通過環評大會審查。環評委員特別對於台朔重工提出降載機制、布設超音波驅趕器、驅鳥器等友善環境作為表示肯定。

台朔重工表示，麥寮四部660kW舊風機是全國第一個商業化運轉的風力示範系統，為後續國人投入風力發電的應用，寫下重要里程碑。

而由於四部舊機組運轉至今，已達設計年限，且備品也已停產，因此計畫選用技術較成熟的4.2MW機組進行汰換，以增加發電效益，變更後風力機組發電會併入既有電網，使用端除台朔重工外，也供相關企業使用。

台朔重工指出，此案變更後，年總發電量預估約可增加2,703萬度，折合年溫室氣體排放減少約13,758公噸，因應全球氣候變遷，可善盡共同保護地球環境責任。

此案原本是採「變更內容對照表」方式送審，不過在環委要求下，改走較為完整的環差變更程序，歷經兩次初審會議，今日送進環評大會，順利闖關成功。

環評委員特別肯定台朔重工提出友善鳥類及蝙蝠的降載機制，以及布設超音波驅趕器、驅鳥器等，但提醒裝設位置要思考一下，避免效能受限；另外也建議降載之後要恢復原裝置容量時，也應漸進式恢復，而非一次恢復。

據台朔重工規畫，當每周在衝擊區撿拾鳥類或蝙蝠屍體合計15隻以上時，將啟動第一階段減輕措施，架設超音波驅趕器、驅鳥器，或修剪防風林樹冠高度等，若仍無法改善，將進入第二階段的降載機制，將裝置容量調整減低1%，若未改善再持續調降負載1%，直到改善為止。

台朔重工也承諾，改善完成後，恢復原裝置容量時會逐步恢復，不會一次調整回來，避免衝擊。

最後環差經環評大會審核修正通過，並請台朔重工將超音波驅趕器、驅鳥器布設、降載後恢復發電額度依1%負載採漸進式回復等內容納入。

環評 風力發電

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