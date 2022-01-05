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需求增 去年前十月國內石化原料生產量、出口量雙成長

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

主計總處發布國情統計顯示，隨國際油價逐步回升，以及下游需求增加，2021年1~10月國內主要石化原料生產量2,487萬公噸，較2020年同期增9.0%。

主計總處指出，其中基本原料生產量1,022萬公噸，占石化原料生產量41.1%，增13.7%；屬中、下游之泛用塑膠原料，占22.8%，增6.1%；合成纖維原料，占21.9%，增6.7%；中間體，占13.5%，以及合成橡膠原料，占0.8%，分別增4.5%及12.2%。

此外，2021年1~10月國內主要石化原料出口量932萬公噸，較2020年同期增8.3%。就出口量觀察，占比最高的泛用塑膠原料，占46.1%，增 5.7%，居次的基本原料，占23.5%，增36.7%。另合成橡膠原料，占1.3%，亦增10.3%，合成纖維原料，占22.6%，以及中間體，占6.5%，則分別減4.3%及4.2%。

國際油價

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