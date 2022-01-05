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7萬雇主免申請！ 移工引進許可效期自動延三個月

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

面對病毒新變異株威脅，指揮中心宣布疫情警戒標準維持第二級，並持續執行邊境嚴管措施，為簡政便民，勞動部針對雇主所持具移工入國引進效力的許可函，只要是於今(2022)年1月1日至2022年3月31日期間內效期屆滿，一律自動延長效期三個月，雇主無須再向勞動部提出延長效期申請，預估有7萬雇主免申請。

勞動部說明，依規定雇主申請引進移工經許可後，應於許可通知所定之日起六個月內，自許可引進的國家完成移工入國手續，逾期者，其許可失其效力。考量病毒新變異株具高度傳播風險，配合中央流行疫情指揮中心持續執行邊境嚴管措施，針對雇主所持具移工入國引進效力許可函，只要是於2022年1月1日至2022年3月31日期間內效期屆滿，一律自動延長效期3個月。

勞動部舉例，入國引進許可效期於2022年2月25日屆滿者，效期得自動延長至2022年5月25日，雇主無須再向勞動部提出延長申請。

勞動部表示，這項措施後續將配合中央流行疫情指揮中心對於國際與國內疫情狀況評估，適時檢討調整。預估約有7萬位雇主可免去申請延長入國引進許可效期的手續，仍可持原入國引進許可函引進移工。

勞動部 移工 疫情

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