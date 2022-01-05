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土地銀行挺風電國產化 統籌主辦永冠集團ESG連結聯貸案

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

土地銀行統籌主辦永冠能源科技集團有限公司（1589）暨英屬維京群島商永冠能源材料台灣分公司聯貸案，已成功完成募集。本案經各銀行踴躍參貸超額認購達134%，最終以美元1.3億元暨新台幣21.45億元結案，並於昨（4）日簽訂聯合授信合約。本案將永續發展概念(ESG，包含環境、社會、公司治理)納入聯貸條件，永冠集團達成相關指標，聯貸銀行團給予相應之優惠，由銀行團與永冠集團共同履行企業社會責任，共創永續價值。

本案資金用途主要作為償還金融機構借款及可轉換公司債、購置臺中港廠機器設備及充實營運資金，募集5年期總金額美元1.3億元暨新台幣21.45億元聯貸案，由台灣土地銀行擔任統籌主辦銀行，華南銀行、永豐銀行、合作金庫銀行、彰化銀行及上海商銀等行庫共同參與，顯見各銀行對於永冠集團長期務實經營均予認同與肯定。

永冠集團主要從事球狀石墨鑄鐵、灰口鑄鐵等高級鑄造產品之製造及銷售，並應用於大型風力發電機之零組件(輪轂及基座)、塑膠射出成型機、大型精密工具母機等，憑藉其精進的技術、優良的品質、穩定的交期，獲得國內外大廠肯定。為支持政府實施離岸風機國產化政策，永冠集團積極興建台中港廠，期望不僅完整供應台灣本土市場，並能以該廠作為亞太區大型風機供應鏈樞紐，搶攻歐美及亞太市場。除台中港廠外，永冠集團同步規劃泰國廠之建設，以抓緊東南亞快速發展之新興市場商機。此外，永冠集團亦與其他企業合組「離岸風電台灣隊」，除爭取在台灣外海建置離岸風場外，更放眼於亞太離岸風電市場，期許從風機零件供應商轉型為風電開發商。

永冠能源科技 離岸風電

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