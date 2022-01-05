土地銀行挺風電國產化 統籌主辦永冠集團ESG連結聯貸案

中國大陸「直播帶貨一姊」薇婭日前因為涉及逃稅被官方重罰台幣60億元，事實上，國內也有不少賣家透過社群網路平台交易，因為不了解稅法規定等諸多原因被國稅局盯上，結果面臨連補帶罰的下場。財稅官員提醒，不論是網紅、團主，儘管新型態的交易種類繁多，但從稅的角度來看，不管所得從哪裡來，只要因為提供服務取得收入就要課稅。

2022-01-05 09:00