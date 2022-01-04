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不想歸經濟部！三大科學園區仍留在「國科會」

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
新竹科學園區大門意象。示意圖／記者巫鴻瑋攝影
新竹科學園區大門意象。示意圖／記者巫鴻瑋攝影

科技部將於今(2022)年3月改制為「國家科學及技術委員會」，因科學園區廠商不願歸經濟部管轄，擔憂科學園區「工業區化」，因此改制後，三大科學園區及管理局仍留在國科會。

相關人士表示，「國家科學及技術委員會」組織定位如同國家發展委員會，將以國家整體科技發展的高度，進行跨部會政策協調。在改制度過程中，一度曾討論是否將科學園區回歸經濟部管轄。

但此舉引發科學園區廠商反彈，積極透過管道表達不願歸經濟部管轄。相關人士觀察，自1980年12月新竹科學園區成立以來，科園廠商就一直歸國科會、科技部管轄，科學園區管理局更提供單一窗口服務，用水用電都優先照顧，廠商擔心若改制後回歸經濟部管，科學園區將會「工業區化」，對未來感到不確定性。

國民黨籍立委鄭正鈐去年底質詢科技部，他表示，目前科學園區歸科技部管轄，絕大多數園區廠商關切改組後的狀況，希望維持現況，不要轉由經濟部管理。對此，科技部長吳政忠當場回應，科技部改組後，科學園區還是會由國家科學及技術委員會負責，這個他會堅持。

科技部 經濟部 國民黨

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