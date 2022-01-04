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上半年不怕缺水 水利署：主要水庫蓄水率約7成至近滿庫

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

去年全國同心省水、找水及調水下度過百年大旱，水利署今（4）日表示，目前主要水庫蓄水率約7成至近滿庫，全台水情正常，民生及產業用水無虞，今年一期作將如期展開供灌。

水利署表示，目前主要水庫蓄水率約7成至近滿庫，全台水情正常，今年一期稻作即將由南而北如期展開供灌，後續將與農水署持續合作優先運用川流地面水源、埤塘水及加強灌溉管理等措施節水灌溉，確保後續農業用水；另外，為因應今年夏季可能緊急用電，相關台電管理水庫或代操作水力發電電廠其放水量原則上以配合下游用水需求調控發電，以利發電用水達最大供水效益，並於5月至7月支援尖峰用電調節需求。

水利署說明，時序已進入枯水期，根據中央氣象局預報資料顯示，未來一季降雨機率正常偏少，為因應氣候變遷下降雨不確定性及枯水期間用水，將持續日日監看水情，並密切關注今年春雨、梅雨預測，滾動檢討各項應變調度策略，以6月底前穩定用水為目標，並籲請社會大眾加強節約用水，珍惜水資源。

台灣在2020年下半年起至2021年上半年遭逢百年大旱，水利署表示，政府投入150億元緊急供水應變措施、板新二期完工、桃竹連通管提前通水救全世界高科技產業鏈，省水、找水及調水13億噸，水庫清淤量達1730萬立方公尺以上為歷年平均3倍，延長全台供水4個月，將枯旱缺水衝擊降至最低，另已將本次抗旱經驗納入台灣各區水資源經理基本計畫，強化流域整體經營管理、打造西部廊道供水管網及強化科技造水等三大主軸工作，以2036年增加水源10億噸為目標，未來供水更穩定，如近期鳥嘴潭水庫已於2021年底第一階段通水供南投及北彰化地區民生用水由每日2萬噸逐步提升至9萬噸。

水庫 水利署 台水

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