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樺漢私募案 Google砸11億元當策略性夥伴

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢董事長朱復銓。樺漢／提供
樺漢董事長朱復銓。樺漢／提供

工業電腦大廠樺漢（6414）今（4）日公告，董事會決議私募普通股之定價及應募人資訊，美國網路巨頭Google International LLC為應募人，私募張數為4,880張，226.92元為本次實際私募價格，換言之，Google將砸下約11.07億元。

樺漢指出，依本公司111年1月4日股東臨時會決議，於普通股不超過5,000,000股數。

樺漢表示，經綜合考量後，訂定226.92元為本次實際私募價格，為參考價格（232.1元）之97.77%，不低於股東臨時會決議參考價格之八成。

樺漢指出，本次私募資金用途主要是為充實營運資金、償還銀行借款、償還國內第三次無擔保轉換公司債之債券持有人行使賣回權或償還海外第一次無擔保轉換公司債到期等一個或多個資金用途。

樺漢說明，公司近年來營運結果均為獲利，且無累計虧損，但因應公司未來營運發展策略所需，故引進策略性投資夥伴，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更確保公司與應募人間的長期合作關係。

樺漢 股東臨時會 Google

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