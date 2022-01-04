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望隼去年12月營收1.2億、年增兩成 全年營收增66.02%

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

望隼科技（4771）今（4）日公告2021年12月合併營收1.2億元，較上月增加4.55%，年增20.51%。望隼累計2021年前12月合併營收為14億元，較去年同期成長66.02%。

望隼科技是一家專注軟式隱形眼鏡研發設計製造的公司，由於日本客戶因應備貨需求之訂單回流，帶動望隼12月合併營收較上月成長。另受惠於耕耘日本、中國大陸和美國市場有成，望隼在三大地區的代工市佔率持續攀升，挹注營收走揚，故望隼今年營收表現皆較去年同期有顯著躍升。

望隼科技創立於2012年5月，主營項目及營運模式為軟式拋棄式隱形眼鏡之設計、代工製造及銷售，產品行銷日本、中國大陸、美國、東南亞。技術及經營團隊主要來自於光電產業及同業。

望隼科技基於大陸隱形眼鏡消費需求之快速發展，為更就近服務及為大陸客戶節省產品進口相關成本，望隼於2016年起投資大陸子公司江蘇視准醫療器械公司，主營項目及營運模式也是軟式拋棄式隱形眼鏡之代工製造及銷售，以中國大陸為主要銷售區域。擁有大陸目前最先進的生產設備及製程技術，並已在2019年5月取得生產許可與產品註冊證開始出貨。

營收 隱形眼鏡

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