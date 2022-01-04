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2022年上半年全國供水情況 水利署：審慎樂觀

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
水利署長賴建信表示，目前已經進入枯水期的一半，主要水庫蓄水率約七成至近滿庫，表示全台水情正常，民生及產業用水無虞，今年一期作也可以如期展開，認為今年上半年供水都可以穩定。記者鍾泓良攝影
水利署長賴建信表示，目前已經進入枯水期的一半，主要水庫蓄水率約七成至近滿庫，表示全台水情正常，民生及產業用水無虞，今年一期作也可以如期展開，認為今年上半年供水都可以穩定。記者鍾泓良攝影

水利署今日召開「2022年上半年全國供水情勢」記者會，水利署長賴建信表示，目前已經進入枯水期的一半，主要水庫蓄水率約七成至近滿庫，表示全台水情正常，民生及產業用水無虞，今年一期作也可以如期展開，認為今年上半年供水都可以穩定。

水利署報告表示，台灣2019年下半年跟2020年上半年遭遇百年大旱，政府投入150億元緊急供水應變措施、板新二期完工、桃竹連通管等，水庫清淤量更達1,730萬立方公尺以上為歷年平均三倍，延長全台供水四個月。

現階段已經進入枯水期中段，全台水情正常，主要水庫蓄水率七成以上接近滿庫，而主要水庫蓄水量較去年同期多5.6億噸以上。賴建信表示，水庫蓄水量充足並非去年秋冬季降雨相當充足，而是透過水源調節方式節水。而中南部蓄水率比較低是因為已進入供灌，但觀察水庫蓄水量、河流入流量及備援設施，讓他們相當有信心。

對於未來天氣預估，水利署表示，仍屬於反聖嬰年，但強度沒有去年旱災來得強，但未來一季降雨機率正常偏少，水利署將持續監看水情，並根據春雨、梅雨預測調整應變調度，認為6月以前供水都審慎樂觀，下半年就須持續觀察天候狀況。

另外，除了供水外，慣常水力仍是台灣重要電力來源。水利署指，因應今年夏季可能緊急用電，相關台電管理水庫或代操作水力發電電廠其放水量原則上以配合下游用水需求調控發電，以利發電用水達最大供水效益，並於支援尖峰用電調節需求。

賴建信補充，慣常水力每年平均發電量可以達1.2億度，今年因為水情樂觀及大力清淤下，今年有機會優於1.2億度。

另外，水利署去年底公布耗水費草案，但未看到針對行業別回收率標準。賴建信說，產業用大戶每日超過9,000度就會收取3元；而若是用水大戶回收率優於同業的話，就有機會享有折抵。至於行業別回收率標準何時出爐，他則說，會在7月前跟專家、產業討論。

至於是否今年會調漲基本水價，賴建信說，目前水利署還是僅規定耗水費，調整水價還是考量到對社會衝擊面，這些都還需要台水公司提出計算。

水利署 水庫 台水

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