星展集團馬鐵英 對台2022年十項預測：房地產持續活躍

星展銀今（4）日舉辦2022年第一季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英對台灣經濟提出十項預測，包含看好台灣今年GDP2.8%成長水平，房市依舊溫和成長。

1. GDP成長將保持在3%左右的穩健水準

星展預估2022年台灣實際GDP將成長2.8%，低於2021年的5.5%，但仍符合長期成長趨勢。考量中國大陸經濟放緩和高基期影響，出口成長將會放緩；而疫情好轉和消費者購買力恢復，則可望讓國內需求明顯回升。

整體來說，台灣仍將是亞洲四小龍中的佼佼者。若將2019年的總產出設定為100，台灣到2022年底的產出將比疫情前的產出水準高出約12%；相較之下，香港、新加坡和南韓僅比三年前的水準高出2-6%。

2. 半導體產業將繼續成為亮點

2022年全球半導體市場有望保持穩健成長。在疫後全球經濟復甦的背景下，市場對支援遠距辦工和遠距學習的電子設備需求應會下降。儘管如此，在5G設備升級和新興市場需求復甦的推動下，智慧型手機支出可能會繼續成長。此外，疫後新常態將繼續促進數位轉型，推動對AR/VR硬體、自動駕駛汽車、智慧工廠的需求。

對台灣而言，晶片需求成長、價格調升、先進技術製程的引進將會繼續提振半導體產業的資本支出，從而帶動總體投資成長。

3. 房地產市場持續活躍

在全球主要央行貨幣政策正常化的背景下，寬鬆的資金環境在2022年可能會略有改變。另一方面，失業率可能繼續下降、薪資成長可能回升，皆會對房地產市場提供基本面支撐。

4. 企業將進一步分散供應鏈

疫情危機促使台灣廠商進一步分散供應鏈網絡，提高在地化生產比率。半導體廠商除了在美國、日本等主要市場設廠外，也有望在新加坡、馬來西亞擴大投資。電子代工廠與傳統製造業廠商可能會進一步向印度、越南、印尼等東南亞和南亞國家分散投資。

5. 消費者購買力將獲得改善

企業獲利增加，且政府上調最低薪資，預計2022年名目薪資成長將回升至2%左右。另一方面，在布蘭特原油平均價格維持在75至80美元一桶的前提下，星展預估CPI通膨率將從2021年的1.9% 放緩至2022年的1.3%。隨著實際薪資成長轉正，消費者購買力將獲得改善。

6. 政府可能不急於結束清零防疫策略

考量台灣完成疫苗接種的人口比例仍低於80%，加上疫苗保護力隨時間下降，以及Omicron變種病毒的出現，政府可能並不急於結束清零的防疫策略，轉向與Covid共存。

7. 央行可能開始推動貨幣政策的正常化

2022年貨幣政策正常化的條件大致成熟。失業率和薪資成長預計將在年中恢復至疫情前水準。出口與內需、製造業與服務業之間的復甦預計將在下半年變得更為均衡。此外，美國聯準會也可能在下半年開始升息，促使更多新興市場央行跟進。

8. CPTPP和貿易議題將獲得更多關注

台灣正式申請加入CPTPP之後，CPTPP委員會將決定是否啟動加入程序並成立加入工作小組。如果工作小組成立，台灣將需要在30天內提交其關於市場准入條款的提案。鑑於許多CPTPP成員是農產品出口大國，台灣可能需要重新審視當前的農產品貿易政策。

9. 綠色投資動能持續

為因應日益嚴峻的氣候變遷挑戰，全球130多個國家已承諾於2050年實現碳中和，近40個國家承諾納入法律或政策文件。台灣目前也在評估設定碳中和目標的可行性，並已增加對綠色投資的政策支持，計劃引入碳定價機制。考量政策激勵與目前的成長趨勢，預計2021至2025年的再生能源供應可達到10%以上的年均成長。

10. 數位化需求保持強勁

疫情推動數位化轉型，台灣的電子商務和電子支付在過去兩年均經歷了快速成長。隨著疫情後線下經濟活動逐漸回復正常，2022年數位化需求的成長可能有所放緩。但在消費者行為變化和數位基礎設施進步的推動下，成長率仍可能遠高於長期平均水準。2020年台灣數位經濟的總體規模已達新台幣4.9兆，佔GDP的25%；預計2025年可達7兆大關。