2025綠電占比難達標 星展馬鐵英認同「台存缺電風險」

經濟部承認，台灣2025年綠電確定達不到原本開出的20％目標，可能將印證鴻海集團創辦人郭台銘所說「一定缺電、不要抱怨」。星展銀行今（4）日舉辦2022年第一季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英認同「台灣電力短缺存在一些風險」，且點出台灣目前與其他國家相比，並沒有提出明確長遠的碳中和時間表，應該要立即訂定出來。

馬鐵英說，鄰近國家日本以及南韓，都已經提出明確碳中和時間表，但台灣卻沒有。如果要確保能源轉型順利，建議台灣必須制定明確的減碳時間表、路徑圖。

台灣政府目標是在2025年實現30％煤、50％天然氣、20％再生能源目標，同時淘汰核能，但馬鐵英認為，這需要再生能源的供應在未來5年內、每年成長30％目標，遠快於過去十年的7％。

馬鐵英認為，如果從現有能源轉型趨勢以及考慮政府激勵措施，認為再生能源供應成長速度，在未來5年每年10%成長速度應該可以實現，是「更為合理的預測」。

但仍低於30％的成長速度，星展是否會擔心台灣缺電危機？馬鐵英直言，台灣電力短缺的確存在一些風險，因為假設再生能源供應成長無法達到政府預定目標，也就是每年30％，同時間，減少傳統能源例如煤炭的速度加快，將可能產生能源暫時供給不足的狀況。

另外，台灣也必須擔心人口老化議題，因為其速度在亞洲四小龍中較為快速，疫情後也看到人口轉為負成長。