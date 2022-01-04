快訊

臥龍洞失聯情侶找到了！2人陳屍樹林 搜救員爆詭異巧合

4本土感染源未明「多途徑錯綜複雜」 還有2機師列境外

2025綠電占比難達標 星展馬鐵英認同「台存缺電風險」

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
星展銀行今（4）日舉辦2022年第一季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英主持。照片提供/星展
星展銀行今（4）日舉辦2022年第一季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英主持。照片提供/星展

經濟部承認，台灣2025年綠電確定達不到原本開出的20％目標，可能將印證鴻海集團創辦人郭台銘所說「一定缺電、不要抱怨」。星展銀行今（4）日舉辦2022年第一季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英認同「台灣電力短缺存在一些風險」，且點出台灣目前與其他國家相比，並沒有提出明確長遠的碳中和時間表，應該要立即訂定出來。

馬鐵英說，鄰近國家日本以及南韓，都已經提出明確碳中和時間表，但台灣卻沒有。如果要確保能源轉型順利，建議台灣必須制定明確的減碳時間表、路徑圖。

台灣政府目標是在2025年實現30％煤、50％天然氣、20％再生能源目標，同時淘汰核能，但馬鐵英認為，這需要再生能源的供應在未來5年內、每年成長30％目標，遠快於過去十年的7％。

馬鐵英認為，如果從現有能源轉型趨勢以及考慮政府激勵措施，認為再生能源供應成長速度，在未來5年每年10%成長速度應該可以實現，是「更為合理的預測」。

但仍低於30％的成長速度，星展是否會擔心台灣缺電危機？馬鐵英直言，台灣電力短缺的確存在一些風險，因為假設再生能源供應成長無法達到政府預定目標，也就是每年30％，同時間，減少傳統能源例如煤炭的速度加快，將可能產生能源暫時供給不足的狀況。

另外，台灣也必須擔心人口老化議題，因為其速度在亞洲四小龍中較為快速，疫情後也看到人口轉為負成長。

再生能源 缺電 人口老化

延伸閱讀

陸：2021年北京市空氣質量首次「全面達標」

2025年再生能源僅15.2% 業者：全球趨勢下 之後仍樂觀

參與淨零碳排行情 00899 ETF開始募集

參與淨零碳排行情 富蘭克林潔淨能源ETF開始募集

相關新聞

去年前十一月我對日本入超年增45億美元 僅這商品出超

主計總處發布國情統計顯示，110年1-11月我國自日本進口511億美元，較上(109)年同期增23.2％，日本出口265...

PTT航海王2021暴賺45億 驚人對帳單曝光 網：一堆上市公司都沒你賺得多

「robertshih」是PTT論壇Stock的名人，鄉民給予他「航海王」的稱號，如其名投資航運股有成，持股數量多，且不時會與發文分享心得和心法。

黃育仁閃辭東元董事為還環泥人情 父子內鬥真的落幕？

宛如宮鬥劇般的東元會長黃茂雄與長子黃育仁相爭，堪稱去年最有戲的經營權大戰，但隨著東元上周四（30日）公告，菱光科技的法人董事代表黃育仁，改由環球水泥總經理侯智升擔任。繼黃茂雄在10月請辭董事後，黃育仁也在年底退出董事會，結束這戲劇性的一年。

YouTube陳士駿成為基金公司技術長 用AI穩定投資績效

YouTube創辦人陳士駿2018年回台之後，搖身一變成為私募基金度雷克資本的技術長，這家私募基金以AI（人工智慧）演算...

企業布局東南亞 會計師盤點機會與挑戰

各界對2022年景氣展望大多樂觀看待，台經院六所所長吳孟道表示，因疫情而起的各國政府大量紓困與QE措施，讓全球債務飆升、...

通膨氣球被戳破 陳沖：通膨已經來了且今年一定會持續

物價漲、房價飆，到底有沒有通膨？行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（4）日直言表示，通膨一定會來，也己經來了，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。