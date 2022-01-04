去年前十一月我對日本入超年增45億美元 僅這商品出超

主計總處發布國情統計顯示，110年1-11月我國自日本進口511億美元，較上(109)年同期增23.2％，日本出口265 億美元，年增23.8％，進、出口相抵貿易入超247億美元，則較上年同期增加45億美元。我對日入超主要來自機械、化學品、基本金屬等貨品；資通訊產品則為出超。

主計總處表示，根據財政部進出口統計，我國對日本貿易向為入超，101~104年間入超逐年縮小，105~108年維持約210億美元，109年 COVID-19疫情重創全球經濟，惟國內防疫得宜，製造生產活動如常，自日進口增加，入超升至225億美元。

至於110年1-11月自日本進口511億美元，較上一年同期增加96億美元、23.2％，對日本出口265億美元，增加51億美元、年增23.8％，占我國整體進、出口比重分別為14.8％及6.5％；進、出口相抵之貿易入超247億美元，則較上年同期增加45億美元。

就主要貨品觀察，110年1-11月我國自日本進口以電子零組件為最大宗(占22.5％)，較上年同期增28.3％，主因積體電路進口增加所致；機械(占18.9％)次之，較上年同期增27.4％，主因國內半導體廠商增購資本設備所致；化學品、基本金屬及其製品分占第3、4位，分別年增19.7％及24.0％。

對日本出口方面，電子零組件(占41.9％)居首，年增25.9％，主因積體電路出口增加；另資通與視聽產品、基本金屬及其製品分別年增 18.5％及36.3％。出、進口相抵，我對日入超主要來自機械、化學品、基本金屬等貨品；資通訊產品則為出超。